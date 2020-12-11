Позиция Роспотребнадзора по Коми может повергнуть в шок жителей усть-вымского поселка Жешарт. Согласно официальному письму, допустимые нормы выброса опасной для здоровья древесной пыли с местного фанерного комбината в десять раз выше нынешних.



Соседство комбината с поселком чувствуется повсюду. Никого не удивляет, что по утрам на капотах автомобилей образуется тонкая пылевая «ткань». Впрочем, она может присутствовать на любой гладкой поверхности. Жители многоэтажек не любят открывать форточки, потому что пыль сразу же проникает в квартиры, оседает на подоконниках и домашних цветах.

Причем это не просто пыль, а сгусток «химии», которая медленно подтачивает здоровье здесь живущих. Это признают и официальные органы.

Еще в 2012 году тот же Роспотребнадзор по Коми констатировал тревожную ситуацию в Жешарте по онкологическим заболеваниям: «Темпы прироста превышают среднереспубликанские в четыре раза. Данная ситуация требует всесторонней и квалифицированной оценки…» Ключевое слово здесь ни к чему не обязывающее – «требует». С тех пор ничего не поменялось, а с учетом оптимизации сферы медицины рассчитывать на положительные подвижки вряд ли стоит.

Как жить-то тогда? Хотя, если судить по официальным данным, ничего страшного не происходит.

Все в норме?

Проверки Роспотребнадзором по Коми проводились по запросу депутата Совета Жешарта Дмитрия Новожилова. В них много чего есть любопытного.

Специально в документе оговорено, что специалисты два раза выезжали в Жешарт как раз в те дни, когда ветер дул от комбината на поселок, чтобы не было подозрений в некой натянутости выводов. Как следует из документа, «в обоих случаях содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышало допустимых значений, то есть факт сверхнормативного выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух в отмеченные периоды не подтвердился…»

Более того, Роспотребнадзором в октябре в отношении ООО «Жешартский ЛПК» была проведена плановая выездная проверка. Правда, в условиях пандемии коронавируса она имела свою специфику: «была выполнена с использованием средств дистанционного взаимодействия, т.е. без учета визуального осмотра объекта». Опять же нарушений не было выявлено.

Но и это еще не все. В рамках социально-гигиенического мониторинга по поручению все того же Роспотребнадзора аккредитованным испытательным лабораторным центром на территории непосредственно жилых построек Жешарта были отобраны и исследованы «40 проб атмосферного воздуха на следующие загрязняющие вещества: сера диоксид, азота диоксид, гидроксибензол и его производные (фенол), формальдегид, хлор и его соединения. «В исследованных пробах загрязняющие вещества в концентрациях, превышающих предельно допустимую (ПДК), не установлены…»

Минприроды пока молчит

Что же это за нормы такие? По словам депутата Дмитрия Новожилова, «в 2014 году был установлен норматив по выбросам древесной пыли в размере чуть больше 50 тонн в год, в 2019 году речь шла уже о сокращении выбросов на 10 тонн. Теперь же Роспотребнадзор определил, что норматив суммарных выбросов в год составляет 545 тонн 631 килограмм! Это вообще как понимать?»

Очевидно, что прямо сейчас комбинат не будет открывать все задвижки и сбрасывать на жителей поселка в десять раз больше пыли. Все это приведет к социальному взрыву.

В письме Роспотребнадзора по Коми ничего не говорится о том, что послужило причиной резкого увеличения нормативов выброса. Но жителям поселка хотелось бы знать ответ на этот вопрос. И не только им. Опасная пыль распространяется на многие километры, попадая в реки и озера, окружающие леса, где люди традиционно собирают грибы и ягоды.

Может, это была просто опечатка? Дмитрий Новожилов тоже поначалу так подумал, но удивительная цифра фигурировала в двух разных письмах, пришедших по почте с интервалом в две недели.

Разрешение на выбросы дает Министерство природных ресурсов и окружающей среды Коми, оно же определяет и их объемы. Исполняющий обязанности руководителя ведомства Роман Полшведкин пока не дал ответа на обращение депутата. Видимо, взял паузу…

Сергей МОРОХИН.