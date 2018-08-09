Жешартский пенсионер сражается с чиновниками

В Усть-Вымском районе создан удивительный прецедент: жалоба одного человека повлекла отмену решения, касающегося денежных интересов жителей целого поселка. Они продолжают платить за коммуналку по тарифам, утвержденным еще в 2014 году.

Как уже сообщала «Трибуна», весной этого года житель поселка Жешарт Владимир Михайлов попытался разобраться с ценообразованием в ЖКХ. Вкратце напомним, что пенсионер поначалу просто хотел понять, за что он платит свои кровные и как вообще формируются тарифы.

Почему, например, местные коммунальщики вывозят твердые бытовые отходы по «дорогой схеме» в Архангельскую область, а не куда-нибудь поближе? Почему поселковая администрация инициирует проведение собрания, а информацию, необходимую для принятия решения на этом собрании, не предоставляет? Ответы на эти вопросы В. Михайлову получить от чиновников не удалось. Зато отреагировали правоохранительные органы.

В середине мая прокуратура Усть-Вымского района по заявлению В. Михайлова опротестовала решение Совета городского поселения «Жешарт» от 7 декабря 2017 года об установлении размера оплаты за содержание жилого помещения в многоквартирных домах, поскольку этот вопрос вообще не обсуждался с жильцами, как того требует действующее законодательство.

Был еще один законный вариант действий со стороны поселковой администрации — провести открытый конкурс среди управляющих компаний на оказание услуг, но он даже не рассматривался, ведь в поселке работает лишь одна организация, занимающаяся обслуживанием домов — ООО «Услуга» (это к вопросу о монополизме в сфере ЖКХ).

Те же грабли

В администрации Жешарта не строили иллюзий насчет законности своего решения от декабря 2017 года. К тому же районная жилищная инспекция готовила материалы для направления в суд о признании протокола общего собрания собственников по дому, в котором проживает В. Михайлов, недействительным. Поэтому там намерены были подстраховаться, объявив о новом очно-заочном собрании жильцов, которое проводилось с 26 апреля по 17 мая. Но, похоже, чиновники так и не сделали должных выводов. Они посчитали, что самих жильцов незачем допускать к нормативной документации и к перечню работ, на основании которых, собственно говоря, и утверждаются тарифы.

Пенсионеру Михайлову было отказано в законном праве на необходимую информацию, и он пожаловался в прокуратуру. В результате глава поселковой администрации Юрий Штраух был оштрафован на 5 тысяч рублей.

В постановлении мирового судьи от 9 июля с.г. содержится один любопытный момент. В ходе заседания Юрий Штраух «суду пояснил, что с Михайловым В.М. не знаком…» Заметим, что в свое время Владимир Михайлов был депутатом Верховного Совета Коми АССР, работал главой администрации Жешарта. То есть был предшественником Юрия Штрауха. Сам Владимир Михайлович добавил: «Мы с ним, можно сказать, росли на одной улице».

Логика бессильна?

В августе в суде планируется рассмотреть еще одно заявление В. Михайлова. На этот раз оно касается проведения фиктивного общего собрания жильцов в 2014 году. О том, что оно не проводилось, свидетельствует отсутствие подтверждающих документов.

В. Михайлов получил письмо из отдела МВД России по Усть-Вымскому району, в котором сообщалось об отказе в возбуждении уголовного дела по выше упомянутому факту. Как следует из докумен-

та, «по состоянию на 27.01.

2014 г. (дата проведения общего собрания) Уголовным кодексом РФ ответственность за подделку решения и протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме предусмотрена не была». Соответствующие законодательные поправки вступили в силу лишь 30 июня 2015 года.

Если следовать здравому смыслу, то суд должен признать фиктивным то уже далекое собрание. Но сам Владимир Михайлов ситуацию видит не столь однозначной: «Если суд посчитает, что собрания в 2014 году не было, то жильцам управляющая компания должна будет вернуть средства. Но в таком случае она же вправе потребовать вернуть оказанные потребителям услуги, что просто физически

невозможно».

Но в самой сложной ситуации окажется поселковая администрация. Для нее, похоже, это тупик. Административный.

Сергей МОРОХИН.