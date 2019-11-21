Жестокий «эксперимент по выживанию»: телята мучаются и умирают

В прошедший вторник администрация Сыктывдинского района провела заседание координационного совета по малому и среднему предпринимательству, на котором обсуждался вопрос по пересмотру плановых показателей на 2019 и 2020 годы и возможность компенсации затрат в будущем году. Но «героем дня» стало ООО «Палевицы» – здесь ситуация критическая.

Здесь год назад сменился директор, к исполнению обязанностей приступил Александр Хохлов, который установил новые порядки, чем вызвал недовольство коллектива.

Сельские жители терпеливы и жаловаться не склонны, однако, если их довести, они могут и рубаху рвануть на груди. Вот какое письмо поступило на имя министра сельского хозяйства Анатолия Князева.

«Мы, работники ООО «Палевицы», обращаемся к вам по поводу неисполнения своих прямых обязанностей, дискриминации и грубого отношения к подчиненным директора А. Хохлова и ветеринарного врача И. Широких. Они злоупотребляют полномочиями, в результате страдает производство.

Ветврач совершенно не справляется со своей работой, не делает профилактических мероприятий скоту, не занимается лечением, мы не видим ее возле животных вообще. Коровы после родового пареза лежат по неделям… Новорожденные телята болеют диспепсией…

Месячных телят выводят в загон на улицу, где нет нормального пола, нет подстилки и навеса, кормят сухим кормом для коров и поят ледяной водой. Телята грязные, худые, с соплями, они кашляют и умирают.

На наши замечания о том, что такого раньше не было, ветврач и директор реагируют бурно, угрожают, что если будем так говорить, то хозяйство доведут до банкротства, а мы, работники со стажем, все окажемся на улице. Отработанные часы нам снижают, заработную плату выдают не вовремя, с большими задержками. В связи с вышеизложенным просим вас снять с должностей директора и ветеринарного врача, которые действуют от имени работодателя, а нам не хотелось бы, чтобы о нашем предприятии сложилось негативное мнение».

На коллективную жалобу ответил заместитель министра (главный государственный ветеринарный инспектор РК) И. Суворов. В письме на двух страницах содержится инструкция о порядке оплаты труда, а также информация о том, что каждый работник при нарушении его трудовых прав имеет право обратиться в Государственную инспекцию труда либо в суд. А «в части информации, содержащейся в обращении о нарушении содержания животных, министерством проводится работа по организации внеплановой проверки указанного юридического лица».

«Метод закаливания»

По правде сказать, поду-малось, что в письме больше обиды, чем фактов, но при встрече с работницами фермы все оказалось еще страшнее.

«Новый метод» работы директора Хохлова основан на так называемой технологии холодного взращивания в мясном животноводстве. В Палевицах содержатся коровы айрширской породы: у них хорошая приспособляемость к холодному климату. Однако работницы фермы были просто шокированы, когда по приказу директора месячных телят в апреле выставили во двор под открытое небо. Но мало этого: в коровнике было приказано открывать двери настежь, что привело к сквознякам. Болели коровы, телята, не говоря уже о работниках. Как говорили начальники, это такой «метод закаливания».

Доярки рассказали, что коровы целый год стоят на привязи: их за все лето ни разу не выводили на пастбища – все по той же причине неприхотливости породы. Хотя коровы болеют, у многих уже атрофия ног…

По словам работниц, с начала «эксперимента» умерло 23 теленка и три коровы. На возражения и советы следовали угрозы и выговоры со стороны директора. В итоге началось противостояние части коллектива, были даже увольнения, которые закончились судами и восстановлением на работе.

Не вдаваясь в детали

Недавно на ферме побывала комиссия, в составе которой были и представители Минсельхоза. Как рассказали работницы, перед ее появлением площадка для телят была приведена в «божеское состояние» — туда завезли опилки, солому для подстилки. Но после отъезда все «вернулось на круги своя»: телята стоят по колено в навозе и кормят их сухим комбикормом, на морозе им холодно, они сбиваются в кучи, чтобы как-то согреться.

При этом во всех учебниках по содержанию айрширов говорится, что телят нужно держать чуть ли не на полуметровой подстилке, раз в месяц меняя ее, а поить только теплым молоком и водой. Животноводы, отработавшие с коровами помногу лет, говорят, что сейчас у них не ферма, а концлагерь для скота. Выживут только самые крепкие и сильные. Может, у руководства хозяйства «Палевицы» именно такая цель?

На прошедшем заседании совета по предпринимательству Юрий Хохлов от имени всех директоров жаловался на погоду, плохие условия, нехватку средств. Оказалось, что картофель хозяйства убрали не полностью, а в следующем году вроде как его и сажать не будут, сено заготавливали чуть ли не по снегу, поэтому оно в тюках черное, техника распродается. И ведь вот что интересно: похоже, разжалобил директор собравшихся — аграриям обещана помощь.

Понятно, что судить со стороны о происходящем трудно, меня могут обвинить в предвзятости. Но что делать с фактами? Остается надеться, что заместитель министра И. Суворов закончит работу по организации внеплановой проверки и проведет ее не формально, а с рассмотрением указанных фактов. 15 декабря у директора ООО «Палевицы» заканчивается срок контракта. Работники хозяйства надеются, что контракт с господином Хохловым продлен не будет.

Евгений ПОТОЛИЦЫН,

депутат Совета Сыктывдинского района.