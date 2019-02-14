Жильцам пришли шокирующие счета за тепло

К примеру, за январь одному из жильцов многоквартирного дома в Корткеросе выставили плату за услугу в размере 22,5 тыс. рублей. В доме — 46 квартир, поэтому с одного дома «Коми тепловая компания» получит свыше 1 миллиона рублей. При этом обитатели дома утверждают, что платили за тепло в течение всего года.

«Откуда такие огромные корректирующие суммы?», «Как платить?», «Почему так происходит, если в доме есть прибор учета тепла?» — спрашивают люди.

— Некоторые соседи сегодня заключили с Коми тепловой компанией договор о выплате начисленной корректировки по частям! — пишут местные жители в соцсетях.

— В другом доме Корткероса нет счетчика на отопление. Поэтому за 70 кв.м жилья люди ежемесячно платят 7770 рублей, а за год выходит более 93 тысяч с квартиры. А за год жители дома выплачивают 950 тыс. рублей!

Шокирующие счета стали предметом обсуждения в Корткеросском филиале Общественной приемной главы Коми в прошедшую среду, 13 февраля. На встрече с представителями филиала Коми тепловой компании и Корткеросской управляющей компании жильцам разъяснили, что заоблачные счета на оплату законны.

Оказалось, что корректировка счетов за тепло проводится не первый год в начале года по результатам обобщения показаний приборов учета за предыдущий год. Например, в прошлом году жильцы получили корректировки с минусом. В этом году — со значительным плюсом.

Но люди не собираются сдаваться, потому что механизм образования высоких счетов для многих до сих пор остается загадкой. Они обратились с жалобами в Жилинспекцию и администрацию района, поэтому Коми тепловая компания будет разбираться с ситуацией.

Как сообщает «Комиинформ», похожая ситуация сложилась в Ухте, где счета за тепло возросли в 1,5 раза, и в Прилузском районе. Жильцы не согласны платить такие деньги, они собираются писать заявления в прокуратуру.