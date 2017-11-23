Жильцов развалюх избавят от платы за капремонт

Дома с износом более 70% исключат из программы капитального ремонта.

Соответствующий законопроект принят депутатами на заседании Госсовета Коми 23 ноября. По мнению председателя Комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степана Чуракова, это позволит сделать программу капремонта более эффективной и освободить собственников квартир от излишних платежей.

В регионе насчитывается около 570 домов, где проводить капитальный ремонт нецелесообразно. Сейчас специалисты министерства разрабатывают порядок, согласно которому дома с износом более 70% будут исключаться из региональной программы. Для определения степени износа строений муниципальным властям необходимо будет провести инвентаризацию жилого фонда.