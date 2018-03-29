Жильцы аварийных домов едва не лишились света, воды и тепла

В Печорском районе едва не отключили от коммуникаций 18 аварийных домов в Кожве, Изъяю и Путейце.

Отключение этих ветхих, подлежащих сносу домов от энергоснабжения, а в дальнейшем и от остальных коммунальных услуг планировалось осуществить еще 22 марта. Однако оказалось, что в 18-ти из них еще живут и зарегистрированы люди. Жительница поселка Изъяю обратилась с жалобой в прокуратуру.

Прекратить эксплуатацию зданий по закону возможно только при фактическом отсутствии проживающих в них граждан. По выявленным нарушениям главе администрации района прокуратура внесла представление. В свою очередь руководители ресурсоснабжающих организаций предупреждены о недопустимости нарушений законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

— В чем причина, почему люди не переехали из аварийных домов? — спросили мы у главы администрации ГП «Кожва» Татьяны Дячук.

— Причины у всех разные, — ответила Татьяна Ивановна. — Переселение происходит в рамках программы сноса ветхого и аварийного жилья. Дома старые, многие были построены 50-60 лет назад. Кожве 65 лет, и домам почти столько же. Многие, особенно старики, привыкли и съезжать не хотят. Некоторые приходили и просили: нельзя ли, мол, не сносить пока — у нас ведь тут огороды? Скоро весна, как же мы без своих грядок? Другой пример: в Изъяю есть семья, которая проживает в квартире площадью 46 «квадратов». По закону им обязаны предоставить точно такую же площадь. Но у хозяев дети повзрослели и создали свои семьи. Они уже обращались с этим вопросом в разные инстанции, говорили о проблеме на встрече с главой администрации района Натальей Паншиной. По факту это три семьи, и если родители уедут, то кто-то из детей останется. Но как тогда сносить дом?

— А жилье под переселение где предоставили?

— В основном — в городе Печоре. Кто-то получил квартиру, кто-то судился и получил компенсацию (денежную сумму на покупку жилья). Одна очень старенькая бабушка получила компенсацию. Но съезжать она не хочет — у нее тут вся жизнь прошла. Некоторым пожилым очень трудно объяснить, что, если получена компенсация, нельзя ждать еще и квартиры, а старый дом придется освободить…

Нина ВЕТЛУГИНА.