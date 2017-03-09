Жильцы бывшей общаги психиатрической больницы — на грани нервного срыва

Вплоть до конца прошлого года обитатели общежития Коми республиканской психиатрической больницы (КРПБ) не знали о том, что за их спинами произошла сделка, в результате которой они могут оказаться бомжами.

«Нас продали»

У КРПБ в Сыктывкаре и Эжве несколько общежитий, расположенных вблизи лечебниц. Одно из них — на Сысольском шоссе, 56/1.

Когда-то это трехэтажное здание было поликлиникой, но в девяностые годы его приспособили под общежитие, куда поселили медиков, не имевших своего угла. Жилье людям давало родное ведомство, комната была служебной, и обитатель мог проживать в ней, пока работает в больнице. Это отмечали в договорах, а в паспортах у медиков появился штамп прописки. Здание не очень приспособлено для таких целей, но все же благоустроенное, относительно чистое, и, что немаловажно, на работу людям ходить близко. Здесь 40 комнат, туалет один на этаж, душевая — одна на все здание. Комнатка с окошком для регистратуры стала помещением вахтера.

Шли годы. Многие прожили в этом здании по 10-17 лет, у кого-то повзрослели дети, появились внуки. В комнатах площадью 18 квадратов бурлила жизнь.

В последние дни декабря вахтеры попрощались с обитателями, объяснив, что вахта закрывается. Чуть позже выяснилось, что по решению Арбитражного суда РК жилые помещения общежитий будут переданы от Минздрава в муниципальную собственность. Никто людей заранее о таком шаге не уведомлял, все случилось как гром среди ясного неба.

— Мы так поняли, что Минздраву не по силам содержать такую обузу, как общежитие, а городу мы тоже не очень-то нужны, раз по суду передавали, — рассудили жильцы. — Словом, нас продали. За нашими спинами.

Но сюрприз ждал жильцов впереди. В январе все они получили уведомления за подписью и.о. главы администрации Сыктывкара В. Голдина о том, что если они претендуют на проживание в общежитии, то им надо собрать пакет документов для заключения договора социального найма.

Люди собрали документы, но практически всех ждал отказ.

Такая же картина сложилась и в другом общежитии — по Сысольскому шоссе, 28.

Среди тех, над кем нависла угроза выселения, — работающие пенсионеры, матери, воспитывающие детей в одиночку, многодетные матери, люди с невысоким доходом, которые едва сводят концы с концами.

«Готовы к труду и обороне»

В основном здесь живут медсестры — люди небогатые, для которых купить жилье весьма сложно. Тот самый средний медперсонал, которого у нас так остро не хватает.

Сегодня большинство обитателей здания не представляют, как может сложиться их судьба, но «просто так, без боя», сдаваться не собираются. Говорят, что «готовы к труду и обороне».

Рассказывают, что прожили здесь много лет, а за маленькую комнатушку платили совсем немаленькую квартплату. Обжили и благоустроили свой уголок, который получили в весьма неприглядном виде. На ремонт и обустройство потратили немало средств.

— Мне отказали в найме с формулировкой «отсутствуют документы, подтверждающие предоставление жилья в бессрочное пользование». Но откуда им взяться, если комнаты нам давали не бессрочно, а как служебное жилье? У некоторых в договорах найма так и было записано — на период работы. Я тут живу 17 лет, куда я смогу пойти с тремя детьми — ума не приложу, — говорит одна из женщин.

— Я получила комнату в этом доме совсем недавно, — рассказывает Светлана Наврузова. — Прежнее общежитие, в котором жила, обветшало настолько, что его 4 года назад снесли. В битве за жилое помещение прошла суды, была на приеме у и.о. главы республики. Полноценную квартиру мне, конечно, не дали, вселили сюда. А мои бывшие соседки (тоже медработники) получили углы в сыром полуподвальном помещении в Дырносе. Я сюда заселена была по решению суда! Неужели выселяться или опять судиться?

«Либо нечего, либо некогда»

Медсестры — люди небогатые, и тем не менее, промаявшись здесь многие годы и понимая, что жилье им никто не даст, некоторые влезли в «ипотеку с господдержкой». Кто-то уже на пенсии, но продолжает работать, кто-то находит подработку и грустно шутит: «На одну зарплату есть нечего, а на две — некогда». Скромная однокомнатная квартира площадью в 36 кв. м по такой ипотеке в микрорайоне Кочпон-Чит обойдется медсестре в три с лишним миллиона.

Платить надо 10-15 лет. Дома еще строятся, готовности не видно. Но и уже сданную квартиру предстоит еще отделать, найдя на это немалую сумму. Ипотека идет с обременением — пока не выплатишь, не можешь стать полноправным хозяином. Зато горадминистрация обладателям потенциальных квартир пояснила, что договор соцнайма с ними не может быть заключен, поскольку у них есть ипотечное жилье.

— Да нет его пока! Живем как в психушке, — рассуждают женщины. — Мы улучшаем свои жилищные условия сами. Нам никто ничего не дает даром. За свои однушки нам еще платить и платить — до 60-65 лет. Сможем ли? А если заболеешь? А если с работы уволят, сократят? Куда пойдет семья — на улицу?

— У нас уже взрослые дети, создают свои семьи, — делятся Алла Кузьменко и Надежда Бакунова. — И если мы все же вселимся в свои собственные квартиры, детей хотим оставить тут. Мы жили здесь много лет. Чтобы семье уместиться, спали на полу. Но если в однушку взять дочь с семьей, то где должна спать мать — в кухне, в ванной?

«Половая жизнь»

— У меня тут выросли двое сыновей, одному сейчас 26, другому 29 лет. Я вам расскажу про свою половую жизнь — это не секрет. Спала я на полу. Иначе как нам уместиться втроем в крохотной комнате? — грустно шутит Светлана Турчина. — Теперь дети сами пытаются углы снимать. Здесь много женщин, которые не имели возможности хоть как-то устроить личную жизнь. Дети у них есть, а мужа нет. Можно ли, живя в таких условиях, пригласить в гости мужчину? С одной стороны — теснота, а с другой — вахтер внизу, и «аморалки» допускать нельзя… Все видят, кто к кому пришел. Жаловаться бесполезно. Тебя еще и упрекнут: мол, радуйся, что хоть такое жилье тебе дали.

— У меня еще собака есть. Кобель, значит. Тоже спит на полу в комнате. И это единственный «мужчина», которого могу без проблем приводить домой, — продолжает Светлана.

Увы, это горькие шутки. Когда ты у всех на виду, как под микроскопом, трудно устроить личную жизнь.

В каждой избушке своя горюшка

Когда-то Толстой писал, что все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Так и в этом общежитии — в каждой комнатке своя история, свои проблемы. В ходе всей этой истории выяснилось, что у кого-то есть договор соцнайма, у кого-то из жильцов — ордер. А комнаты 10-а, в которой живет Алла Кузьменко, и вовсе «не существует»!

У некоторых имеется (пусть и далекая) надежда получить свою ипотечную квартиру. У других — никакой.

Люди в постоянной тревоге. Об этой истории знают не только руководители горадминистрации. Знает депутат, Общественная палата РК. Знает и прокуратура. Представители разных организаций уже побывали в общежитии, встречались с жильцами.

В горадминистрации в ответ на редакционные вопросы отвечают, что по каждой конкретной ситуации решение может быть только индивидуальное, с учетом всех особенностей.

В прошлую субботу в коридоре возле бывшей вахты даже появились листовки от имени администрации МО ГО «Сыктывкар»: «Ведется работа по выяснению правовых оснований для проживания граждан в жилых помещениях вашего общежития».

Людмила КУДРЯШОВА.