Жильцы нескольких столичных домов попали в неприятную ситуацию

В минувший четверг в редакцию «Трибуны» обратились жильцы дома № 3 по ул. Чернова в Сыктывкаре.

«В наш дом 28 октября пришла бригада из трех человек и отключила газ, — рассказали они. — Объявление об отключении появилось накануне, 27 октября вечером. Причина нам неизвестна.».

— Если у газовиков плановые работы, они могли бы известить жильцов заранее, за неделю, за месяц, — считает пенсионерка Любовь Михайловна. — Но никто ни о чем не знал. Теперь сидим, не отлучаясь, и ждем визита газовиков. Но никто не приходит. Звоним в свою «управляшку» — там отвечают, что это не их дело.

— Но во все квартиры сразу газовики попасть, конечно, не смогли. Кто-то в отъезде, в отпуске, в санатории, кто-то на лечении в другом городе. Одни оставили соседям ключ, другие — нет. Никто ведь не ожидал такого. Одна квартира пустует — хозяйка умерла, а наследник (племянник) живет далеко от Сыктывкара, — рассказала Надежда Павловна. — У меня, слава богу, есть электроплитка (с дачи привезла). Я живу одна, мне ее хватает. Но другие мучаются. В доме есть семьи с тремя детьми, есть инвалиды. Как найти отсутствующих жильцов — мы не знаем.

Газ был отключен в нескольких домах. Ситуацию проясняет информация, которая размещена на сайте компании «Газпром газорас-пределение Сыктывкар».

Служба предупреждает…

При проведении технического обслуживания газового оборудования в доме по ул. Оплеснина, 17 в г. Сыктывкаре было обнаружено самовольное подключение к дымовому каналу, которое могло привести к трагическим последствиям. До устранения нарушений специалисты компании «Газпром газораспределение Сыктывкар» отключили оборудование, установив «заглушку». Однако собственница одного из помещений самостоятельно подключила проточный водонагреватель, при этом перепутав подводящие патрубки. Вода попала в газопровод и 20 квартир остались без газа.

«Нарушения, которые были выявлены во время технического обслуживания, могли привести к аварийным ситуациям, а также к трагедии, могли произойти отравление жильцов продуктами горения или утечки газа с последующим взрывом», — отметил начальник центральной аварийно-диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» Александр Сямтомов.

Теперь для восстановления газоснабжения необходимо обеспечить доступ во все квартиры. Если доступа в квартиры нет и место утечки не обнаружено, специалисты вынуждены отключить от газоснабжения газовые стояки, а иногда и целые подъезды жилых домов, чтобы не рисковать безопасностью людей.

Попадая в «проблемные» квартиры, газовики обнаруживают либо самовольное подключение, выполненное с грубыми нарушениями, либо неисправный или старый газовый прибор. В этой ситуации временное отключение, возможно, спасло кому-то жизнь.

Аварийный выход

Что только не приходится видеть специалистам! Газовую колонку, «замурованную» в стену или закрытую модной мебелью, «зашитые» гипсокартоном газовые краны, а карманы дымоходов забиты, зашиты, заставлены мебелью… Такая ситуация возникла в доме 228 по ул. Карла Маркса. Там 21 октября была обнаружена утечка газа. Газ пришлось отключить, а вот возобновить газоснабжение удалось не сразу.

Как правило, отсутствующих владельцев квартир, их родственников или людей, у которых есть ключи, удается разыскать в течение нескольких дней. Это не входит в обязанности газовиков. Соседи тоже порой не знают живущих рядом.

Подобная ситуация недавно произошла в доме № 10 по ул. Чернова, где на протяжении трех дней не было газа. Ждут подачи газа и жители дома № 3 по ул. Чернова. Также без газа остаются жильцы трех сыктывкарских общежитий – Октябрьский проспект, 69, Октябрьский проспект, 61 и Катаева, 3. Газоиспользующее оборудование указанных домов требует проведения ремонта. Так что это — системная проблема.

Но выход все-таки есть. Правда, это «аварийный выход». Если попасть в какую-то квартиру невозможно, а обстоятельства таковы, что угрожают жизни и здоровью соседей, законодательство позволяет вскрыть дверь без хозяев, но при участии работника полиции (участкового). Скажем, прорвало трубу с горячей водой, систему отопления, и соседей заливает кипятком.

Однако собрать всех (газовики, коммунальщики, УК, полиция) и все согласовать по закону — дело весьма хлопотное.

Людмила КУДРЯШОВА.