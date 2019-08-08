Жильцы опасаются, что дом может рухнуть

Есть в центре Сыктывкара старый 3-этажный дом. Он расположен на улице Советской аккурат напротив здания Национальной библиотеки РК, украшенного величественной колоннадой.



Дом напротив, конечно, скромнее, однако в духе того же времени. Он построен еще до войны, имеет свое лицо и отличается от современных, возведенных по «типовому проекту». Рядом школа № 14 (здание 1937 г.). Словом, историческая часть города, именно та, которая и делает индивидуальное лицо Сыктывкара.

В свое время дом №10 делали на совесть – высокие потолки, большие окна, очень толстые стены, благоустройство и телефонная связь в каждой квартире. И жили в этом доме не простые жильцы – сотрудники органов госбезопасности. Они бы халтуры не потерпели – да еще в сталинские годы!

Крепкое здание могло бы и сейчас радовать своих оби-тателей и жителей города, но, увы, стареет и требует ухода. А вот с этим-то как раз и возникают проблемы.

Пенсионерка Ольга Баландина в историческом доме прожила почти всю жизнь с 1962 года. Сегодня она смотрит на дом с опаской: вдруг рухнет? Ее квартира находится на первом этаже.

Больше года назад обитатели дома заметили, что возле первого подъезда образовался провал грунта под отмосткой. Ольга Васильевна обратилась в свою управляющую компанию — ООО «Энергоресурс» (директор – Оксана Шметрова). Реакции не последовало. Наступила осень, начался отопительный сезон. Из подвала и провала повалил пар, и так продолжалось всю зиму.

В декабре обеспокоенные жильцы пожаловались на бездействие УК в Жилинспекцию.

Специалисты Жилинспекции провели обследование и выдали предписание управляющей компании до 14 июня 2019 г.

устранить проблему. В ходе внеплановой проверки, проведенной в январе, установлено, что «присутствуют утечки на трубопроводах инженерных сетей… Наблюдается увлажнение грунта и, как следствие, возникновение испарения. Наблюдается провал грунта…».

Не дождавшись ремонта и опасаясь, что часть дома просто провалится, в июне люди пришли на прием к руководству Сыктывкарских тепловых сетей. Ведь в доме находится ИТП — индивидуальный тепловой пункт. В ответ технический директор Я. Гусейнов выдает им бумагу, датированную… аж декабрем прошлого года, где сообщается, что ПАО «Т Плюс» провело обследование сетей. Сети – их, а вот ИТП в доме по Советской, 10, на их балансе не состоит. Провала грунта нет.

Жильцы заявляют, что это ложь! Гусейнов тут же собирает комиссию. Специалисты в присутствии жильцов обследуют дом. Увы, провал никуда не делся, он есть, подвал дома завален пожароопасным мусором, там сырость и грязь, лестница туда сломана и там нет света, но… «Жалуйтесь в свою УК! Вопиющие недостатки должны устранять они!», –вынес вердикт Я. Гусейнов.

– Дыра как раз под нашей квартирой, и она все увеличивается, – говорит Ольга Васильевна. – В дожди подвал заливает водой. Я опасаюсь, что в одночасье могу рухнуть вниз. Обращались еще раз в УК, толку ноль. Контора, которая нас обслуживает, чаще всего закрыта, и даже отдать туда письменную жалобу мы не можем.

Кстати, соседнюю школу №14 недавно закрыли как раз из-за аварийного состояния.

Всегда ли надо жаловаться Путину, «если в кране нет воды»? Конечно, нет. Но у кого искать защиты, если все инстанции уже пройдены, и там открестились от помощи?

Людмила КУДРЯШОВА.