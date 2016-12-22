Жильцы остались без света, тепла и воды

Авария на электросетях в поселке Парма оставила без отопления свыше тысячи человек.

20 декабря в поселке-спутнике Усинска Парма произошел «технологический» инцидент. Под отключение электроэнергии попало более тысячи человек, в числе которых около двухсот детей, а также социально значимые объекты — школа, детский сад, фельдшерскоакушерский пункт и котельная. По данным агентства «КомиОнлайн», температура воздуха на улице в этот день была ниже минус 40 градусов.

В полдень на территории Усинского района был введен режим чрезвычайной ситуации. В Парму приехала оперативная группа, работники ресурсоснабжающих организаций занялись восстановлением подачи электроэнергии и тепла. Позже выяснилось, что без электричества остались поселок Усадор и ряд домов в самом Усинске. К вечеру электроснабжение было восстановлено.

22 декабря большинство порывов теплотрасс в жилом секторе и объектах жизнеобеспечения в Парме было устранено, котельная заработала в штатном режиме.

Ремонтные бригады коммунальных и ресурсоснабжающих организаций продолжили адресную работу по устранению порывов в жилом секторе и на теплотрассах. Жильцам, в квартирах которых не было света, отопления или воды, сотрудники администрации предлагали разместиться в пункте временного размещения, который находится в детском саду поселка Парма. Однако желающих воспользоваться временным пунктом не нашлось: жители предпочли остаться в своих квартирах.

В настоящее время пострадавшие от аварии жители поставили вопрос перед администрацией о возмещении убытков, поскольку во многих размороженных квартирах требуется ремонт, замена мебели и электроприборов.