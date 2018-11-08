Жильцы «Парижских» трущоб боятся, что на них обрушатся потолки

В то, что в центре Сыктывкара есть такие страшные дома, трудно поверить. Уж больно дико звучит рассказ здешних обитателей о полчищах крыс, разгуливающих по комнатам, и обваливающихся потолках…

Жители дома № 18 по улице Кутузова рассказали «Трибуне», что до недавних пор старая «управляшка» РЭУ-1 худо-бедно, но мелкий ремонт все же делала. А про сменившую ее УК «Город» жильцы практически ничего не знают – управляющая компания на жалобы не откликается.

Крысы в доме так обнаглели, что уже не боятся людей. В санэпидстанции жильцам пояснили, что с управляющей компанией у них нет договора, а потому покупать средства для борьбы с грызунами им надо самим. Хотя в квитанциях за ЖКУ дератизация прописана и жильцы за это платят.

А недавно «управляшка» разразилась грозным объявлением. Обитателям дома предписывалось до 1 ноября оформить заявку на вывоз мусора.

«Негодный» квартал

Дом № 18, построенный в 1961 году, давно отслужил свой срок. Однако аварийным он не признан, а наделен непонятным статусом «непригодный для проживания». По идее, людей отсюда надо переселять. Кстати, таких домов на окраине бывшего местечка Париж – целый квартал. Еще в начале 90-х городские власти обещали снести здесь все старые «деревяшки». Но обманули.

Во втором подъезде в коридорчике тамбура прошлой осенью провалился пол. После неоднократных обращений рабочие привезли машину неструганых досок и выгрузили под окном. Дыру в полу они кое-как залатали досками, а оставшийся материал до сих пор гниет у подъезда.

В одной из квартир на первом этаже корреспондент «Трибуны» увидел жуткую картину: пол во многих местах провалился, стены рушатся. В прошлом году в туалетной комнате «ушел» под пол унитаз – не выдержали сгнившие балки. Недавно на спящего хозяина рухнул кусок штукатурки с потолка — чудом он остался жив. Теперь обитатели квартиры с опаской поглядывают на потолок в другой комнате: он провис и может в любой момент обвалиться…

Безответность

В начале октября хозяин аварийной квартиры сообщил о «висячем» потолке директору «управляшки», попросил «произвести ремонт потолка или выделить стройматериалы для самостоятельного ремонта». Через неделю он направил заявление о помощи и руководителю управления ЖКХ администрации Сыктывкара Сергею Воронину. На момент публикации исполнится месяц со дня регистрации заявления в «управляшке» и три недели — в администрации города. Ни одного ответа заявитель еще не получил.

Корреспондент «Трибуны» попытался поговорить с директором управляющей компании, но дозвониться удалось только до диспетчера. Она заверила, что заявок на дератизацию из дома № 18 по улице Кутузова якобы не поступало. Кроме того, диспетчер по имени Мария (фамилию она назвать отказалась) пояснила, что встреча с директором в принципе возможна. Сейчас идет запись на конец месяца, можно внести в список и фамилию корреспондента…

А из разговоров с жильцами дома № 18 выяснилось, что проживают там в основном не собственники, а квартиросъемщики. Другими словами, часть денег (а то и все) управляющая компания получает из бюджета. Среди жильцов есть такие, кто по разным причинам несвоевременно платит за услуги. Значит, у «управляшки» есть «железный аргумент», чтобы игнорировать жалобы. Денег нет — и баста.

Но если не хватает денег, собираемых с жильцов, их должен дать муниципалитет. В любом случае нельзя оставлять людей в доме, где рушатся потолки.

Анатолий ПОЛЬКИН.