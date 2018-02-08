Жильцы подумали — оборвался лифт

6 февраля появилось сообщение о том, что в сыктывкарском доме по Интернациональной, 166 сорвался лифт. К месту ЧП выехали спасатели и «скорая». Впрочем, вскоре выяснилось, что никакого ЧП нет, никто не пострадал. Хотя проблема все же есть…

— Утром 6 февраля я услышала страшный грохот в подъезде, мне даже показалось, что стена дрогнула. Потом раздался ужасный крик… — рассказала одна из живущих в этом доме женщин. — Выйдя в подъезд, я узнала, что с восьмого этажа на лифте спустился мальчик. Мать чуть задержалась и вышла позже. И в этот момент услышала, как грохочет лифт.

Понятно, что женщина страшно испугалась за ребенка и с криком бросилась бежать по лестнице вниз. Она подумала, что лифт сорвался.

Но оказалось, что мальчик внизу уже вышел, а пустой лифт снова стал подниматься вверх и с грохотом застрял между этажами. Приехали спасатели, полиция, медики, работники лифтового хозяйства.

Кабину лифта вскрыли, медикам «скорой» работы, к счастью, не нашлось. Позднее появилось сообщение, что женщину, вызвавшую спасателей, не станут наказывать за ложный вызов.

— Я ничуть не упрекаю встревоженную маму за панику и вызов спецслужб, — говорит соседка. — То, что лифт в подъезде проблемный, часто ломается и скрипит, жильцам хорошо известно. И если его лишний раз проверить, хуже не будет.

После случившегося жильцов заверили, что буквально на днях специалисты освидетельствуют лифт, а также устранят поломку.

Нина ВЕТЛУГИНА.