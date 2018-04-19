Жильцы попали под очередную корректировку

Жителей 550 многоквартирных домов обяжут доплатить за тепло от 2 до 15 тысяч рублей.

Под «корректировку» попали дома в Инте, Ухте, Сосногорске и Сыктывкаре, в которых установлены общедомовые приборы учета. В этих домах проживает порядка 50 тысяч человек, из них 60% получат квитанции с «корректировкой» в плюс. В среднем размер «корректировки» составляет от 2 до 15 тысяч рублей.

Корректировка представляет собой разницу между суммарной платой за отопление за все месяцы 2017 года и платой за отопление, определенной исходя из показаний общедомового прибора учета за тот же период. За основу вычислений берутся показания приборов учета, объема тепла, начисленного на основании среднего потребления прошлого года. Некоторых ожидает также корректировка за неполный период 2016 года. Указывается, что перерасчет проводится ежегодно в первом квартале следующего периода. Гражданам, потребившим за год меньше тепла, чем было начислено по квитанциям, будет сделан перерасчет, где будут учтены излишне оплаченные средства. Они подлежат возврату или будут зачтены в оплату ресурса, потребленного в последующие месяцы. К примеру, в Ухте «корректировка» затронет 200 домов, при этом жильцы более 80-ти домов получат квитанцию с указанием пере-

платы.

«Корректировки» коснутся домов, жильцы которых ежемесячно получают единые квитанции от «Коми энергосбытовой компании». Компания готова пойти навстречу людям, у которых начисления по корректировке «пойдут в плюс», но возможности погасить всю сумму единовременно не будет. Такие граждане смогут воспользоваться рассрочкой, для этого им необходимо обратиться в офисы компании.