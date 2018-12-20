Жильцы старой двухэтажки недовольны «Соседями»

Уже много лет обитатели дома № 21 по ул. Ленина в Микуни ведут борьбу за достойные условия существования и адекватную оплату жилищно-коммунальных услуг.

Жильцы пишут обращения в жилинспекцию, городскую администрацию, прокуратуру, Роспотребнадзор, правительство Коми и даже Президенту России. И, конечно же, в свою «управляшку» — ООО «Соседи».

Двухэтажный кирпичный дом хоть и благоустроен (есть газ, вода, центральное отопление), но по возрасту — давно пенсионер, ему 57 лет. Значит, о «здоровье» его нужно тщательно заботиться. А вот этого как раз жильцы и не могут добиться.

Это дело дурно пахнет

Если взять объем переписки, который ведут активисты дома, то этими бумагами можно устлать неблагоустроенный двор или обмотать вместо изоляции трубы отопления, ведущие к дому. Тем более что теплотрасса нуждается в утеплении. По мнению жильцов, ООО «Соседи» (управляющий — П. Гулый) не выполняет обязанности по содержанию и ремонту общедомового имущества.

Еще в 2011 году в доме № 21 был установлен общедомовой счетчик учета тепла. Часть стоимости оплатили сами жильцы. Казалось бы, благо — теперь платить надо только за тот ресурс, который потребили. Контролировать нетрудно, ибо в доме всего-то 13 квартир. Но! Корректировка данных производилась только один раз — в 2012 году. В дальнейшем поверка счетчика не производилась, ибо у «Соседей» нет на это допуска. Значит, счетчик оказался ненужным, данные не передавались, и люди платили по нормативу, то есть переплачивали. Жильцы посчитали, что за счет этого владелец каждой квартиры переплачивал в год от 4 до 10 тысяч рублей в зависимости от площади жилья.

Пять лет жильцы вели борьбу, но лишь в этом году «Соседи» произвели поверку и установку прибора учета тепла. Кто сделает им перерасчеты? — резонно спрашивают жильцы. Естественно, в перерасчетах не заинтересована и Усть-Вымская тепловая компания.

Другой пример. В 2015 году во втором подъезде прорвало канализацию, фекалии затопили подвал. Несмотря на постоянные жалобы жильцов, ремонт был сделан лишь осенью 2017 года, но и тот — некачественный. С той поры грязь, вынесенная из подвала, оставалась во дворе, а придомовая территория долгое время была разрыта.

Вопрос на засыпку

Лестничные марши в доме № 21 требуют ремонта, покраски и замены досок, а ремонт второго подъезда последний раз проводился в 2009 году — силами самих жильцов и за их счет.

В своем письме в «Трибуну» жильцы злосчастного дома пишут, что многие участки придомовой теплотрассы никак не утеплены. То есть происходят потери тепла. Запорная арматура (вентиля и задвижки) не работает. В случае аварии перекрыть в доме воду и подачу тепла будет невозможно.

По заявлению председателя домового комитета Нины Горбуновой в феврале Усть-Вымская районная прокуратура обратилась в суд с требованием к ООО «Соседи» об устранении нарушений.

Как и следовало ожидать, суд жильцы выиграли. Был установлен срок исполнения решения. Однако управляющий ООО П. Гулый попросил суд о рассрочке исполнения решений. Суд пошел ему навстречу и разрешил отсрочить исполнение до 1 декабря.

А теперь, в конце декабря, вопрос за засыпку: что сделано в реальности? Ответ, увы, очевиден…

Снова есть необходимость поверки приборов, и как это будет происходить, жильцам непонятно.

Но есть и то, что «управляшка» делает очень оперативно — это выставление счетов. Конечно, «Соседей» можно и поменять на другую УК. Но как быть с тем, что эта управляющая компания в течение 10 лет получала от жильцов деньги, хотя дом все эти годы только ветшал?

Наученные горьким опытом жильцы опасаются, что «Соседи» могут обанкротиться, их долги спишут. Впрочем, это не помешает создать аналогичную компанию. И тогда — все сначала?

Нина ВЕТЛУГИНА.