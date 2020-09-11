Недостаток удобных для земледелия и скотоводства участков вокруг Ижмы стал причиной исхода части жителей за пределы обжитых территорий. Некоторые семьи перебирались за Урал и на Кольский полуостров, однако большая часть жителей продвигалась вверх по течению реки. Так в 19-м веке образовывались новые населенные пункты по реке Печора и притоку Уса.

Мутный Материк был основан в 1871 году. Коми-ижемцы на новых местах осваивали и новые виды хозяйствования. Наряду с земледелием, скотоводством, оленеводством, рыболовством, охотой поселенцы научились производить и древесную смолу.

В те времена этот промысел был очень востребован. Смола имела широкое применение. Смолили деревянные лодки и баржи, чтобы они не давали течи, смолили обувь из камуса, чтобы она не промокала. Смола в большом количестве требовалась в строительстве: обработанные бревна служили дольше.

«Слезы деревьев»

В старину сухой зрелый хвойный лес в окрестностях Мутного Материка простирался на десятки километров. Это и натолкнуло поселенцев на мысль использовать «слезы деревьев». Зачем добру пропадать?

По словам правнука основателя села Семена Яковлевича Артеева (запись сделана мною в 1989 году), 17 единоличных хозяйств в Мутном Материке специализировались на смолокуренном ремесле. В их числе – двое сыновей (Михаил и Алексей) и двое внуков (оба Яковы) основателя села Андрея Семеновича Артеева. Смолокуренные печи имели сыновья и второго поселенца Аристарха Моисеевича Немчинова – Егор и Василий.

Печи сооружались из кирпичей, которые делали и обжигали на месте сами жители села. Процесс перегонки смолы и смоляной воды очень трудоемкий. Материал для перегонки заготавливали зимой в процессе рубки бревен для строительства, которые вывозили на лошадях. Осенью выкорчевывали пни и корни этих деревьев, собирали комлевую часть сухостойных стволов, рубили на части и собирали в кучи.

А весной из этой продукции гнали смолу и смоляную воду. Из одного кубометра древесины – смолья – получали примерно 20-30 литров смолы. Выгонка длилась от 3 до 7 суток. За это время в печи происходило тление без огня.

Артельщики и колхозники

Смолу и смоляную воду продавали ненецким оленеводам, чердынским купцам и жителям Припечорья. Судя по архивным данным, совокупный оборот частных смолокуров села в 1903 году составил 710 рублей, из которых чистого дохода было 355 рублей.

В 1919 году на базе кустарей-смолокуров в Мутном Материке была организована артель «Смолокур». Одним из первых руководителей артели был Андрей Фотиевич Терентьев, помощником и бухгалтером – его брат Фотий Фотиевич. Вся продукция, производимая по договорам, сбывалась артелью, после чего производился расчет с рабочими.

Организация промысла в деревне Васькино связана с именем Платона Егоровича Истомина, перебравшегося из ижемского села Щель в Мутный Материк в конце 20-х годов прошлого столетия. После образования колхоза «Перелом» в 1930 году артель «Смолокур» перебазировалась в деревню Васькино, а через некоторое время была передана колхозу и просуществовала как структурное подразделение до 70-х годов ХХ века.

Важное место смолокурению придавалось в период коллективизации и в годы Великой Отечественной войны: смола была нужна фронту. Мужчины ушли на фронт, их заменили женщины и дети. Весной бочки со смолой отправляли на барже в Печору и Ижму. Однако с развитием химической промышленности смолокурение потеряло свою значимость. Теперь о нем можно узнать разве что в музее.

Анатолий КАНЕВ,

с. Мутный Материк, Усинский район.