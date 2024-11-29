Законопроект «О бюджете» стал основным вопросом осенней сессии. Председатель Госсовета Коми Сергей Усачев, выступая на брифинге, отметил, что принятию бюджета предшествовала серьезная совместная работа с Правительством Коми, Контрольно-счетной палатой и общественниками.

«Нам было важно подробно рассмотреть итоги и планы по реализации всех 19 государственных программ Республики Коми, чтобы расходы бюджета обеспечили решение самых острых проблем, волнующих наших избирателей», – подчеркнул спикер.

Невзирая на сложности

Проект бюджета, напомним, поступил в Госсовет Коми в середине октября. Все это время депутаты совместно с профильными министрами рассматривали госпрограммы, пытаясь привести к общему знаменателю «что имеем» и «что хотим». По итогам рассмотрения межведомственная согласительная комиссия поддержала 25 предложений, на реализацию которых дополнительно выделено почти 370 млн рублей.

В целом, в бюджете Коми на 2025 год вырастут расходы на строительство медицинских объектов и их оснащение современным оборудованием, поддержку сельского хозяйства, капитальный ремонт спортивной инфраструктуры.

«Понимаем, что этих средств недостаточно для решения всех вопросов социально-экономического развития республики, поэтому совместно с правительством в 2025 году мы продолжим работу по увеличению налоговых и неналоговых поступлений в республиканский бюджет. Несмотря на все сложности, бюджет отвечает тем задачам, которые стоят перед республикой, что позволяет поддержать ее экономику и выполнить социальные обязательства», – резюмировал Сергей Усачев.

Доходы и расходы

Параметры проекта бюджета на 2025-2027 гг. на сессии представил заместитель председателя правительства — министр финансов Республики Коми Владимир Казаков.

С учетом согласованных поправок бюджет на 2025 год составит: по доходам – 109,2 млрд, по расходам – 123,9 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 14,7 млрд рублей.

В составе доходов бюджета предусмотрены безвозмездные поступления из федерального бюджета в объеме 16 млрд рублей.

Налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета на 2025 год спрогнозированы в сумме 93,2 млрд рублей, на 2026 год – 94,9 млрд рублей, на 2027 год – 94,7 млрд.

Отвечая на вопросы депутатов, как Минфин планирует снижать государственный долг, большую часть которого составляют коммерческие кредиты, Владимир Казаков сослался на выступление министра финансов РФ. «Антон Силуанов не раз говорил, что государство готово предоставлять субъектам РФ поддержку в части предоставления бюджетных кредитов. В случае появления такого инструмента, который позволит решать вопросы с привлечением бюджетных кредитов вместо коммерческих, мы будем стоять в очереди первыми», – заверил В. Казаков.

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«Сегодня принят главный финансовый документ, по которому мы будем жить. Он будет трансформироваться исходя из запросов граждан, потому что нет ничего важнее, чем работать ради жителей нашей родной Республики Коми, – подчеркнул врио главы Коми Ростислав Гольдштейн.

– Нужно решать в первую очередь те вопросы, которые волнуют людей здесь и сейчас. Если будем расставлять приоритеты исходя из этого принципа, не забывая при этом про национальные цели развития, тогда у нас все получится. Еще раз огромное вам спасибо за вашу работу, за принципиальную позицию, за те острые вопросы, которые задавали, и за поддержку бюджета Республики Коми».

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Мнения депутатов

Председатель Комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков в своем выступлении подчеркнул, что существуют некоторые финансовые сложности в связи с увеличением МРОТ с 1 января 2025 года. «Пока заложено меньше, чем необходимо, но в течение следующего года эту сумму будем увеличивать». Из положительных моментов он отметил значительное увеличение средств Дорожного фонда Республики Коми: в будущем году он составит 12,2 млрд рублей. Это результат работы Правительства РК по привлечению федеральных средств.

«Мы сохранили социальную направленность регионального бюджета. Это более 60 процентов всех расходов казны», – отметила председатель комитета по социальной политике Надежда Дорофеева. 2024-й был объявлен Президентом РФ Годом семьи, и в Коми были приняты беспрецедентные меры по выравниванию демографической ситуации, напомнила депутат. Сегодня республика занимает лидирующие позиции среди субъектов СЗФО по рождаемости. С 1 января 2025 года ряд мер соцподдержки будет проиндексирован на 4%.

«Принятый бюджет является социально ориентированным, – согласна и вице-спикер Валентина Жиделева. – Какой бы пункт мы ни посмотрели, прямо или косвенно он будет связан с улучшением жизни наших граждан». Она обратила внимание на то, что повышение заработной платы коснется многих отраслей бюджетной сферы. Кроме того, в бюджете предусмотрены значительные средства на ежемесячную выплату педагогам за классное руководство, а также будет дополнительно выделено 8,9 млн рублей на оплату проезда делегаций регионального отделения «Движения Первых», чтобы они могли выезжать на федеральные мероприятия.

Еще 10 млн рублей будет дополнительно выделено на ремонты участковых пунктов полиции. Этот вопрос уже несколько лет находится на контроле депутатов, отметила вице-спикер. «Люди нередко оценивают уровень обеспечения правопорядка в республике в том числе по тем учреждениям, в которых работают участковые. Поэтому мы идем навстречу пожеланиям МВД по Коми и находим дополнительные средства на эти цели».

Фермеры и скрипки

«Конечно, бюджет следующего года будет непростой, это понятно. Но я бы отметил некоторые цифры, которые, на мой взгляд, очень важны для людей и для республики, – высказал свое мнение депутат от Воркуты Сергей Гагаузов. – Так, после наших предложений Минфин Коми предус-

мотрел дополнительное финансирование в размере 11,8 млн рублей на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации и еще 7,7 млн рублей на поддержку традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Арктической зоне. Это касается в том числе оленеводства, и я считаю, это замечательная инициатива.

Не могу не сказать также о культуре. Мы все прекрасно понимаем, как важны профессиональные инструменты для обучения в детских музыкальных школах и средних профессиональных учебных заведениях. Инструмент – это основа, и очень здорово, что на их приобретение дополнительно будут выделены 10 млн рублей. Уверен, что эту новость с большим энтузиазмом воспримут работники культуры. Так же, как известие о том, что в бюджете-2025 заложены плюсом 3 млн рублей на оплату проезда наших одаренных детей на региональные и международные состязания в сфере культуры. Зачастую мы не можем вывезти талантливого ребенка, поскольку не находим денег…».

Кстати ____________________________________________________

ГЛАВНОЕ – ЗДОРОВЬЕ,

все остальное – приложится

В 2025 году в Коми значительно вырастут расходы на медицинскую помощь населению. Как сообщила на сессии директор территориального ФОМСа Елена Холодова, общий объем доходов фонда превысит 30 млрд рублей. Это на 3,7 млрд больше уровня 2024 года. При этом 29,7 млрд рублей поступят из федерального фонда в качестве субвенции.

Рост расходов территориального ФОМСа позволит увеличить финансирование и объем лечения, объем медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной диспансеризации после ковида, медицинской реабилитации, считает председатель постоянной комиссии Госсовета по делам ветеранов, вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта Андрей Климушев. За два года бюджет фонда вырос почти на 8 млрд рублей, что «в целом очень положительно повлияло на отрасль здравоохранения».

В 2025 году на 20% будет увеличен объем лечения онкологических заболеваний, заболеваний системы кровообращения, то есть тех заболеваний, которые сказываются на демографических показателях – смертность и продолжительность жизни. Запланированы также средства на увеличение с двух до четырех компенсируемых поездок лицам, страдающим онкологическими заболеваниями, к месту обследования и лечения.

Лиля ВОВК.