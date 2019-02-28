Жителей Коми стращают штрафами и лишением льгот

В редакцию «Трибуны» потоком идут письма и звонки по поводу оплаты за вывоз мусора. К примеру, пенсионеры из Прилузья, где мусор не вывозился и не вывозится, заявляют, что еще не платили за навязанную услугу и платить не собираются. Подобные письма пришли из Усть-Цильмы, Ижмы, Усть-Куломского и Корткеросского районов.



Люди спрашивают: платить или не платить? А если платить, то в каком объеме? На днях премьер министр страны Дмитрий Медведев призвал не допустить необоснованного роста тарифов на вывоз отходов: «Важно, чтобы жители региона оплачивали вывоз мусора из фактического объема». В свою очередь Президент России Владимир Путин поручил принять меры, чтобы не допустить значительного повышения тарифов на вывоз коммунальных отходов с 1 января 2019 года.

Некоторые регионы быстро отреагировали на слова Президента. Например, в Вологодской области прокуратура в тот же день опротестовала местные мусорные тарифы. Зато власти Коми, похоже, игнорируют прямое указание Владимира Путина. Хотя именно в нашей республике как раз и произошло то самое «значительное повышение». Уже с 1 ноября прошлого года (!) плата за вывоз мусора увеличилась аж в 4,5-5 раз!

Кроме того, выяснилось, что регоператор не способен регулярно вывозить мусор из отдаленных районов, а база данных по начислению платежей, мягко говоря, не корректна. В результате счета зачастую приходят на пустые квартиры и в адрес мертвых людей.

Думайте сами, решайте сами

В распоряжении «Трибуны» оказалась переписка между жителем Сосногорска Сергеем Водолазским и региональным оператором по вывозу мусора. Сергей Олегович направил в адрес руководства ООО «Ухтажилфонд» уведомление о том, что выставляемые регоператором квитанции будут им восприниматься как акт вымогательства, а потому он вынужден будет обратиться в правоохранительные органы.

Указав, что навязываемая ему услуга не оказывается в полной мере, С. Водолазский отказался оплачивать выставляемую сумму, поскольку его семья не производит такого объема мусора, какой указан в предъявляемом счете. Тариф на вывоз мусора он считает необоснованным.

Ответ, подписанный начальником Управления регионального оператора В. Киселевым, отражает позицию руководства «Ухтажилфонда», а также и правительства. Приводим его с некоторыми сокращениями.

«Постановлением Правительства РФ № 232 были внесены изменения в правила предоставления коммунальных услуг, которые применяются со дня начала осуществления регионaльным оператором деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в соответствии с соглашением, заключенным органом государственной власти субъекта РФ и региональным оператором. ООО «Ухтажилфонду» с 01.11.2018 г. Министерством жилищно-коммунального хозяйства республики утвержден предельный единый тариф на услугy по обращению с ТКО, а 22.06.2018 г. с ним подписано Соглашение по организации такой деятельности. Поэтому с 01.11.2018 г. все граждане Респyблики Коми, проживающие в многоквартирных домах, частном секторе, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО и оплачивать данную услугу. Права на освобождение от заключения договора по обращению с ТКО не имеет ни один собственник.

Поскольку ООО «Ухтажилфонд» как регоператор является единственным поставщиком коммунальной услуги по обращению с ТКО и по своему статусу приравнен к ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим поставку тепла, воды, газа, электроэнергии и т.п., форма типового договора на оказание услуг по обращению с ТКО утверждена постановлением Правительства РФ № 1156 от 12.11.2016 года.

Согласно правилам, договор, содержащий положения о предоставлении коммунальной услуги по обращению с ТКО, является пyбличной офертой, поэтому для физических лиц письменная его форма не обязательна.

Размер платы за услугy по обращению с ТКО определяется исходя из норматива накопления отходов, количества граждан, постоянно и временно проживающих в жилом доме, и утвержденного единого тарифа на данную услугу. Основанием для предъявления потребителям квитанций (от АО «КЭСК») является заключенный между ООО «Ухтажилфонд» и АО «КЭСК» агентский договор. В связи с чем вам как потребителям присвоен номер договора в клиентской базе АО «КЭСК» и законно предъявляются квитанции на оплату услуг ООО «Ухтажилфонд» по обращению с ТКО.

На территории МОГО «Ухта» ООО «Ухтажилфонд» с 01.11.2018 г. добросовестно обеспечивает прием отходов от населения. При этом имеет в наличии необходимую бессрочную лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности».

Впереди – судебные тяжбы

Региональный оператор стращает «отказников» судами, штрафными санкциями и даже тем, что их могут привлечь к административной ответственности.

В сущности, позиция мусорного монополиста, который действует под прикрытием региональных властей, очень проста: платите деньги – и все!

Однако, как уже не раз писала «Трибуна», даже чисто с формальной (юридической) точки зрения все не так однозначно. Поэтому эксперты прогнозируют громкие судебные процессы, тяжбы и разбирательства по вопросам неплатежей. Не исключено также, что федеральная власть и надзорные органы будут вынуждены вмешаться в ситуацию, которая привела к росту социальной напряженности в Коми.

Сейчас уже очевидно – реформа, начатая в республике на два месяца раньше (возможно, чтоб похвастаться перед Москвой), чем в других регионах, оказалась неподготовленной. Ни технически, ни организационно. Не хватает даже самого элементарного – мусорных контейнеров.

Возникает вопрос: в чьих интересах действует организованная группа лиц, установивших в Коми жесткие сроки и непонятные схемы так называемой мусорной «реформы»? Если – в интересах республики, то почему тогда ее жители сегодня выражают массовое недовольство?

Анатолий ПОЛЬКИН.