Жителей поселка Озерный разозлила инициатива печорских депутатов

10 июня в Печоре прошла сессия Совета депутатов МР «Печора». Сессия была внеочередной, и многие недоумевали: с чего бы это?

— Первые два вопроса, которые обсуждались, были совсем мелкими, и я подумала, что не стоило бы из-за них собирать внеочередную сессию, — говорит депутат Наталья Низовцева. — Но когда начали обсуждать третий, председатель совета Федор Ненахов попросил удалиться всех посторонних (журналистов, сотрудников администрации). Оказалось, что депутатов просят подписать письмо в защиту «коллеги». Мол, он попал в неприятную ситуацию, надо поддержать, все-таки человек немало сделал для района.

— Некоторые, глянув в текст, говорили: «Это нельзя подписывать» и передавали бумагу дальше, — продолжает Наталья Низовцева. — Я наотрез отказалась «поддержать попавшего в беду».

Человеком, которому надо было «помочь», оказался бывший глава администрации МР «Печора» Андрей Соснора, фигурант уголовного дела.

Зарытые миллионы

О том, что стало поводом для возбуждения уголовного дела, «Трибуна» уже писала («Водопровод в никуда», 20 апреля 2017 г.). История связана с реализацией в районе федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года (подпрограмма «Обеспеченность сельского поселения качественной питьевой водой»).

Еще в 2016 году в поселке Озерный построили водопровод. Администрация Печоры в конце 2016-го отчиталась о вводе объекта, хотя в действительности работы не были закончены, а документы о вводе являлись фиктивными. Незадолго до подписания актов и разрешения на ввод в эксплуатацию на объекте побывала комиссия Госстройнадзора республики и прокуратуры, которая выявила кучу нарушений.

Теперь водопровод существует только на бумаге, а фактически работать он не может вообще. Ведь проект не предусматривал его подключения к электросетям насосной станции, к жилому фонду и вообще к каким-либо объектам социальной структуры.

Получается, что порядка 20 миллионов рублей, затраченных на строительство водопровода, просто закопаны в землю.

Так что обещанной воды жители поселка не получили. Мало того: в процессе работ строители сняли асфальт и перекопали улицы. Надо ли говорить, что и сегодня Озерный поминает «благодетелей» неласковым словом? А в отношении Сосноры вот-вот начнется суд.

Рука руку моет?

— Я присутствовал на той сессии, — говорит депутат МР «Печора» Иван Пьянков. — Сначала с трибуны выступил Федор Иванович Ненахов, он просил поддержать Соснору, потом по рядам пошло письмо. Признаюсь, я его полностью не дочитал, но подписывать не стал. Точно не помню, но вроде бы присутствовало 17 депутатов, и 5 из них отказались подписывать.

По другим сведениям, «прошение» подписали все депутаты, кроме одного.

Янина Анищик, депутат по округу № 16, куда входит и Озерный, на той сессии не была. Зато хорошо знает ситуацию с водопроводом.

— Я видела «историю строительства» своими глазами, а потому такое письмо никогда в жизни не подписала бы. Жители поселка,

безусловно, правы. Но, может, кто-то из депутатов был «не в курсе» или «забыл»?

При рассмотрении уголовного дела суд учитывает личность подсудимого и характеристики с места работы. Если они положительные, наказание может быть мягче. Видимо, такая «характеристика» понадобилась и бывшему главе. И он обратился за помощью к коллегам.

Как оценит суд характеристику депутатов, покажет время, а вот узнавшие о ней жители поселка Озерный оценили ее очень негативно. Они разместили в интернете на стене «ВКонтакте» коллективное письмо, в котором «слуг народа» заклеймили позором. Ведь они вовсе не уполномачивали «избранников» за закрытой дверью хлопотать за фигуранта уголовного дела.

Подмочили репутацию

Вот пусть бы «слуги народа» так хлопотали за жителей Озерного. Ведь им теперь вряд ли кто-то будет строить новый водопровод. Качество жизни людей в поселке не улучшилось, а ухудшилось.

Зарытые в землю бюджетные миллионы, изъятые из карманов налогоплательщиков, в том числе и жителей Озерного, никто обратно не вернул. Может, их готовы вернуть «радеющие за товарища» депутаты-подписанты?

«Когда будет подключен водопровод, когда жители будут пользоваться чистой водой, когда будут приведены в удовлетворительное состояние поселковые улицы? Пожалуй, ответа от депутатского корпуса во главе с Федором Ненаховым в ближайшее время мы уже не получим, ведь до окончания срока их полномочий осталось чуть больше года. Стоит ли начинать работать»? — продолжают авторы.

Кстати, разгневанные избиратели напомнили, что одной из статей устава МР «Печора» предусмотрены случаи досрочного прекращения полномочий депутата. Он может быть отозван избирателями.

Сам фигурант уголовного дела А. Соснора, из-за которого и разгорелся сыр-бор, до суда находится не в СИЗО, а дома. При «хорошем» раскладе ему светит наказание, не связанное с лишением свободы.

Людмила КУДРЯШОВА.