Жители Айкино принесли мешки с отходами к дверям администрации

Акция по сбору мусора на крыльце администрации состоялась после однодневной «забастовки» мусоровозов, которые 18 мая не вышли на линию.

Рядом с мусорными мешками было размещено объявление с обращением к жителям от имени ООО «Жилуслуга», в котором указывалось, что предприятие прекращает вывоз мусора из-за долгов управляющей компании.

Начальник управления хозяйства администрации Усть-Вымского района Наталья Чернова в беседе с «Комиинформом» рассказала, что по сложившейся ситуации прошло два совещания, куда были приглашены руководители конфликтующих организаций, представители власти и прокуратуры. В результате были достигнуты договоренности по ликвидации долгов. Во вторник проблема с вывозом коммунального мусора в Айкино была решена.