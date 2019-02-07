Жители деревни опасаются, что вслед за библиотекой закроют местную школу

Жители деревни Верхний Воч Усть-Куломского района написали открытое письмо главе РК Сергею Гапликову и прислали его в «Трибуну». Под письмом 183 подписи — практически все взрослое население деревушки.

В деревне собираются реорганизовать начальную школу — сделать филиалом другой, более крупной средней школы. И уже есть постановление АМР «Усть-Куломский» от 11 января 2019 года «О создании экспертной комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации в форме присоединения МОУ «НОШ» деревни Верхний Воч к МОУ «Вочевская СОШ». Название длинное, а суть короткая: деревенская школа, став филиалом, теряет статус юрлица. Казалось бы, какие проблемы? Однако жители отдаленной деревни сильно встревожены.

«Хитрая схема»

Сегодня в деревне Верхний Воч, пишут авторы письма, 250 жителей. Из них 79 детей разного возраста. Те, что постарше (а это 24 человека), ученики 5-11 классов, ездят в соседнее село в ту саму среднюю школу. А в деревенской начальной — 12 учеников. Детсада нет, но десяток ребятишек ходят в дошкольную группу, а осенью они придут в первый класс. Еще 6 ребятишек придут в первый класс в 2020 году. В деревне, пишут жители, есть клуб, много молодежи, они имеют семьи, строят жилье и намерены остаться на родной земле

Если школа будет юридическим лицом, то по закону «просто так» оптимизировать (закрыть) ее непросто. Надо учитывать мнение местных жителей. А они, разумеется, против и хотят, чтобы малыши учились дома. Но обойти строптивых людей на самом деле легко: надо просто лишить школу статуса юрлица, например, сделав ее филиалом. А при закрытии филиала не надо учитывать ничье мнение. Закрыл — и с плеч долой. Для чиновников — меньше расходов, меньше проблем.

Эту «хитрую схему» жители деревушки уже знают. Именно таким образом в октябре 2018 года у них закрыли филиал библиотеки, хотя люди и протестовали, собрав 140 подписей. Но кто их услышал?

А ведь библиотеки давно перестали быть просто местом, где хранят и выдают книги. Это, как правило, маленький культурно-досуговый центр. Там общаются люди, работают кружки, клубы по интересам, собираются ветераны, там обучают пенсионеров компьютерной грамотности.

«Гиблое дело»

Закрыть при этом еще и начальную школу — значит, вовсе убить деревню.

«Если нормальных условий для обучения детей не будет, это приведет к опустошению и исчезновению деревни. Мы и так по многим вопросам не можем достучаться до наших властей. Они вспоминают о нас лишь перед выборами, когда требуются наши голоса. Школа — это будущее деревни. К тому же школьное здание используется для проведения массовых мероприятий, таких как выборы, встречи, сходы», — пишут жители.

Остается лишь добавить, что и село Нижний Воч, и деревушка Верхний Воч не избалованы благами цивилизации. Деревня отрезана от райцентра (села Усть-Кулом) сотней километров бездорожья, а до Сыктывкара и вовсе почти триста верст.

Деревенским детям до средней школы в селе Верхний Воч добираться 7 километров. Казалось бы, близко, но весной и осенью путь становится совершенно непролазным. И школьников возить просто опасно. При этом, сообщают авторы, часть дороги дети еще едут на автобусе, а около двух километров приходится топать пешком — автобус просто не может их одолеть.

Жители Нижней Вочи опасаются, что если школу закроют, то придется в село возить не только старших ребят, но и учеников 1-4 классов, и дошколят-«подготовишек». А с этим они категорически не согласны.

— Я и сам грудью встану, чтобы начальная школа в деревне не закрылась и не пришлось возить в таких условиях малышей, — говорит глава СП «Нижний Воч» Николай Морохин. — Конечно, дорогу когда-нибудь отремонтируют, но пока это — гиблое дело! Начальная школа, возможно, перестанет быть юрлицом, но мы всеми силами будем стараться ее сохранить. У меня уже была встреча с представителями районной администрации по этому поводу. На 28 февраля в деревне назначен сход граждан. Приедут представители из управления образования. Мнение граждан обязательно будет учтено.

Людмила КУДРЯШОВА.