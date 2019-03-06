Жители деревушки Кыркещ уже месяц в плену

От райцентра Емва до деревушки Кыркещ всего-то 12 километров. Сначала переехать на тот берег Выми, а оттуда на машине — минут десять…

Тем не менее, уже месяц деревушка недосягаема, она в снежном плену, поскольку дорогу к ней никто не чистит. Живут в деревушке фермер Сергей Рынкс с женой и 4-летней дочкой да несколько стариков.

Машина застряла в сугробе

У Сергея в хозяйстве два десятка голов КРС, четыре сотни кур. Земля и хозяйство, как положено, оформлены по всем правилам. Зима нынче выдалась снежной, Сергей было попытался на своем «уазике» выехать, но машина застряла в снегу, откуда ее так и не удалось вытащить. Хозяйство Сергей завел несколько лет назад. Специализируется на производстве мяса, молоко из-за проблем со сбытом производить не имеет смысла. Причина — плохая дорога.

Летом она вся в ямах и ухабах, особенно сильно разбита возле деревушки Злоба. Зимой снежные заносы не позволяли автомобилям проехать, а снегоуборочная техника не могла пройти через разрушающиеся насыпи над ручьями. В 2016 году администрация района нашла-таки внебюджетные средства для ремонта данной дороги, одно из предприятий выделило району 170 кубометров щебня. Тогда до конца октября были отремонтированы две насыпи над ручьями, которые и являлись главными проблемными участками. Но нынешней зимой люди опять оказались в плену.

— Раньше, когда районной администрацией руководили Виктор Попов и Вячеслав Ивочкин, дорогу к деревне еще как-то чистили. Теперь чистят только часть пути, до Раковицы. Оттуда еще 8 километров до Кыркеща, и этот участок полностью занесен. До конца января его еще очищали, потом — только раз по нашей просьбе, — рассказывает Людмила Николаевна Рынкс, мать Сергея.

Чтобы выбраться из деревни, Сергею приходится договариваться с частником и нанимать снегоход «Буран». Но это не решает проблемы. В таком же положении оказались и жители деревушки Злоба, которая рядом с Кыркещем. Всего в двух деревеньках зимой живут 10-12 семей. Нетрудно догадаться, что там нет ни магазина, ни аптеки, ни почты, ни ФАПа. Ближайший медик — в селе Княжпогост.

«Горожане»

Устав от вечной борьбы, 13 января Сергей Рынкс написал в прокуратуру. По иронии судьбы, село Княжпогост, деревни Злоба, Керес, Кыркещ, Раковица, Удор с 2012 года… официально входят в состав города районного значения Емва! Но разве от этого закона жители деревень стали горожанами, их жизнь улучшилась? Входит туда даже деревня Половники, в которой до сих пор нет электричества.

— Я ходил в городскую и районную администрации, встречался с должностными лицами, но всюду получал отказ. Мол, нет денег. Писал обращение и в Общественную приемную главы Коми, — рассказывает фермер. — 31 января из прокуратуры пришел ответ: мол, дорогу полагается чистить, это полномочия МО ГП «Емва». Однако проверкой установлено, что эта деятельность не осуществляется, договоров с подрядными организациями не заключено. Допущено нарушение требований правил безопасности, в адрес руководителя администрации Емвы внесено представление. Прошел месяц. Что изменилось? Да ничего! Деревню все больше заносит снегом, а мне говорят, что чистить никто не будет…

В списках не значится

Как выяснилось, официальная причина в том, что дорога до деревни Кыркещ не зарегистрирована, ее нет в реестре автомобильных дорог района, а потому средств на содержание не выделяется.

Если руководитель направит туда технику, его накажут за нецелевое расходование средств. Впрочем, это давняя история, потому-то и раньше для ремонта искали внебюджетные средства!

По какой причине дорога не вошла в реестр, была ли это чья-то недоработка — непонятно. Дороги по документам нет, но люди-то живут здесь веками! Кыркещ, расположенная на обрыве излучины реки Вымь, – старинная деревня, ей более 400 лет. Сегодня она вымирает.

У Сергея Рынкса подрастает дочка. Ей надо бы ходить в детсад. Но как выбраться из снежного плена? Зимой она либо живет у бабушки в Емве, где можно ходить в садик, либо с родителями — но в изоляции.

— Мои соседи — это старики 65-70 лет, — продолжает рассказ Сергей. — Одному из них, Юрию Николаевичу Бородкину, нужна помощь медиков, он серьезно болен. У меня практически не осталось кормов для скота. И нет возможности их завезти. Скотина вот-вот начнет дохнуть от бескормицы. В прошлом году нам обещали трактор «Кировец» для чистки снега. Но на улице весна, оттепель, лед на Выми скоро станет тонкий. Ну, скажем, дадут через какое-то время трактор, но к тому моменту переправу закроют для тяжелой техники!

Людмила КУДРЯШОВА.