Жители глубинки постоянно рискуют жизнью

Жители сосногорского поселка Керки каждый день испытывают судьбу. Местная «достопримечательность» — подвесной мост, соединяющий два берега реки Айюва, –в любой момент может рухнуть.

Еще два года назад власти обещали построить автомобильный мост через реку. Но обманули. Вся инфраструктура — школа-сад, ФАП, магазины, почта — находится за речкой, и жителям приходится каждый день преодолевать полосу препятствий.

Ни проехать, ни пройти

— Это 120-метровая подвесная конструкция, закрепленная тросами, которые с годами сгнили, прутья отламываются, не ровен час и оборвутся, — говорит депутат городского Совета «Сосногорск», жительница Керки Лидия Демакова. — В июле 2015 г. депутаты райсовета приняли решение о выделении пяти миллионов рублей на приобретение механизированного моста. К осени его должны были установить. Его доставили, но дело дальше не пошло. Районные власти заявили, что тяжелый мост заявленным требованиям по конструкции не подошел.

В прошлом поселок Керки был крупным центром лесозаготовок, в котором располагался Айювинский лесопункт АО «Ухталес». Еще в начале «нулевых» годов в поселке проживала почти тысяча жителей. Но после закрытия лесопункта осталось всего 200 человек.

— За рекой проживают и дети, и пожилые, — продолжает Лидия Алексеевна. — Случись что, ни «скорая», ни «пожарка» туда не подъедут. Каждый проход по опасному мосту для жителей может стать последним. Я 23 года отработала главой поселка. Пять лет назад Керки «объединили» с городом. А в начале нынешнего года ликвидировали и администрацию города. И теперь я являюсь депутатом уже не существующего городского поселения «Сосногорск». Проблемы поселка растут как снежный ком, а власть все больше отдаляется от народа. За каждой бумагой надо ехать в город, за 40 километров. Бывают жуткие случаи. Например, когда парализованного человека пришлось везти в город к нотариусу, чтобы оформить документы!

Еще одна проблема — в поселке нет специализированного пожарного поста. Лишь добровольные пожарные дружинники в составе двух человек, с «жалованием» в пять тысяч рублей. При этом поселок преследует череда страшных пожаров. Так, в 2012 году в поселке огнем были полностью уничтожены три жилых дома. В 2014-м дотла сгорел жилой многоквартирный дом. В апреле прошлого года в поселке большой пожар уничтожил два жилых дома, баню и другие хозпостройки.

Опасный аттракцион

— Рискуют не только керкинцы, но и жители Ижемского района, — говорит депутат райсовета, житель Тома Игорь Рубан. — Висячий мост шатается под порывами ветра, а после дождя настил полотна становится скользким. На этом экстрим-аттракционе только крутой блокбастер снимать… А как я перевозил в распутицу товары первой необходимости для «блокадного» поселения «Том»! Когда переправляли провизию на лодке через р. Айюва, как раз лед тронулся, и лодка едва не перевернулась…

Блокадники поневоле

— Автомобильный мост через реку Айюва в Керках мог бы решить и проблему почти двух тысяч жителей поселения «Том», что в Ижемском районе, — продолжает Игорь Григорьевич. — В межсезонье мы полностью отрезаны от «большой земли». Два года назад, к выборам, нам не только обещали автомобильный мост, но и открывали для проезда населения газпромовскую отсыпную дорогу круглогодичного действия. По этой дороге ездили до Ухты, минуя поселок Керки. Но вскоре местным жителям запретили ездить по ведомственной дороге. При этом никакого организованного автобусного сообщения ни с Койю, ни с поселком Том до сих пор нет. Во время весенней распутицы дорогу местами размыло. Мост через реку Верхнее Койю — в аварийном состоянии. Из-за этого почти месяц не доставляли почту. В прежние годы жителей выручал автомобиль-вездеход «Урал», который принадлежал АТП. Но это предприятие развалили.

Бьют тревогу и жители поселка Койю. Сегодня у них нет ни сотовой связи, ни интернета. Дорога Керки—Том в ужасающем состоянии, ямы да ухабы на дорогах до полметра глубиной. Расстояние в 100 километров приходится преодолевать за 5-7 часов.

У семи нянек…

Эпопея с многострадальной дорогой Том—Керки длится уже много лет. Жители по этому поводу обращались к Президенту страны, выходили на митинг… Еще прежняя районная власть вместе с Дорожным агентством собирались изменить статус автодороги — перевести ее в зимник. Но местные депутаты выступили против, сославшись на то, что дорога бывшего леспромхоза эксплуатируется не только зимой, но и круглый год.

Еще одно «ноу-хау» предлагали районные «гастарбайтеры»: выкупить за 10 миллионов рублей 50-километровый участок, проходящий по Сосногорскому району, якобы принадлежащий фирме ООО «ТиманЛесТранс». Но ижемцы не поддались на эти уловки.

Ситуацию усугубляет еще и тот факт, что автомобильная дорога протяженностью 126 километров проходит по территории трех муниципальных образований. А у семи нянек дитя без глазу. Ижемцы пока не смогли добиться передачи дороги на баланс одному хозяину — Дорожному департаменту. Почти 82 км проходят по территории Сосногорского района, на этот год предусмотрена субсидия в размере 2,4 миллиона рублей. Данный участок дороги обслуживает ижемский предприниматель Леонид Артеев, который имеет печальный опыт по содержанию зимника Пильегоры—Чаркабож. Администрация Ижемского района в прошлом году вынуждена была расторгнуть с ним договор.

Чуть более 15-ти километров дороги проходят по территории Ухтинского района, и около 29 км относятся к Ижемскому району. Эти участки обслуживают местные предприниматели поселка Том.

Депутат Игорь Рубан считает, что дорожную проблему жителей томского куста и ухтинской деревни Кедвавом можно решить, приняв на баланс Сосногорского района зимник Пожня—Керки протяженностью 12 км и сделав его дорогой круглогодичного содержания. Из этих 12 километров самые проблемные (2,8 км) — болотистая местность. На этом участке необходимо сделать подсыпку, соорудить один мостик через ручей. А для этого нужны небольшая субсидия и соответствующее решение сосногорских депутатов.

Наталья КОЛОДИНОВА.