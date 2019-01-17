Жители Коми массово отказываются от платежей за мифические услуги

Платить ли по квитанциям за вывоз мусора? Сейчас этот вопрос бурно обсуждается в соцсетях. Между тем жители Усть-Цилемского района направили в адрес регионального оператора ООО «Ухтажилфонд» уже свыше тысячи заявлений с требованием отозвать «платежки». Они считают, что с них требуют плату за неоказанную услугу.

А вот житель Сосногорска Александр Киселев не стал вступать в переписку с региональным оператором, а обратился сразу в две районные инстанции: в ОМВД и прокуратуру. В его сообщении в полицию содержится просьба провести проверку действий АО «Коми энергосбытовая компания» и ООО «Ухтажилфонд».

Александр Валерьевич отмечает, что еще 27 июня прошлого года Комиссией Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) рассмотрена жалоба ООО «Экопром» на действия организатора торгов (МинЖКХ) при проведении конкурсного отбора регионального оператора на территории Коми. «Экопром» указывало на то, что данной организации неправомерно отказано в допуске к участию в конкурсе, и Комиссия ФАС признала жалобу обоснованной.

ООО «Ухтажилфонд» попыталось оспорить решение ФАС в Арбитражном суде Москвы, но получило отказ по всем позициям. Жалоба в Арбитражный апелляционный суд также осталась без удовлетворения.

В свою очередь «Экопром» обратился в суд с иском об аннулировании результатов торгов. Заявление принято к производству, уже прошло два заседания. 28 января состоится очередное слушание дела, обстоятельства которого позволяют предположить, что торги будут признаны недействительными. В этом случае договор с ООО «Ухтажилфонд» станет недействительным.

Однако фирма «Ухтажилфонд», достоверно зная о рассмотрении дела о признании торгов недействительными, продолжает выставлять счета на оплату услуг, указывает в своем заявлении сосногорец А. Киселев.

Не заплатишь — не получишь

Жительница села Кослан Удорского района Анна Петрова рассказала «Трибуне» и вовсе диковатую историю.

Как известно, сельским педагогам и медикам оплачиваются их затраты за пользование электричеством, а за отопление им выдается компенсация на приобретение дров. По словам А. Петровой, эта льгота монетизирована и теперь выплачивается ежемесячно в сумме 2040 рублей. Так вот, учителей предупредили, что, если у них окажется задолженность за вывоз мусора, деньги им перечисляться не будут. Люди встревожены и напуганы.

«Непонятно, откуда берутся отходы в доме, где никто не живет, или старушка одна, у которой есть печка? Предъявлять выдуманный счет, да еще куда-то везти мусор?» – возмущается А. Бажукова из поселка Троицко-Печорск.

Чичикову на зависть

14 января 2019 года жители Ухты массово обратились в КУМИ (комитет по управлению муниципальным имуществом) за справками о количестве зарегистрированных граждан. Дело в том, что «Коми энергосбытовая компания» предъявила ухтинцам квитанции по оплате твердых коммунальных отходов (а также и за ресурсы) на максимальное количество человек, когда-либо зарегистрированных в их квартирах. В результате за счет «мертвых душ» население Ухты выросло в несколько раз.

Жители города пошли в КУМИ за справками о зарегистрированных гражданах. Но оказалось, что КУМИ работает для населения только в понедельник и четверг. При этом КУМИ, находящийся в одном коридоре с Многофункциональным центром, оказался (со слов «многофункционального» администратора) совершенно другим учреждением, а потому электронная регистрация здесь не производится. Заранее записаться или заказать справку невозможно.

Как выяснилось, «совершенно другим учреждением» оказались несколько кабинетов в общем с МФЦ коридоре, с такими же номерами. В результате зарегистрированные ухтинцы часами стояли в «живой» очереди. Лично я простояла в очереди полтора часа. Интересно, а каким образом передавалась информация от одного коммунального деятеля другому при заключении договора? И куда хлынут денежные потоки за «мусор», произведенный несуществующими гражданами?

Татьяна РЫЖОВА.