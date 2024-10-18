В Сыктывкаре вой тревожных сирен стал уже обычным явлением. Причем горожан заранее предупреждают: «Вы не бойтесь тревоги – она же учебная!». И конечно, никто никуда не бежит…

Но если однажды случится страшное и тревога будет настоящей? Сирену-то мы услышим, а дальше что? Будем метаться «по табору улицы темной»? Ждать связного, который принесет нам пакет с «планом эвакуации»? Искать неведомые бункеры, подвалы, норы, подземные ходы? Или просто достанем белую простыню, чтобы в нее завернуться?

Больная точка

На сентябрьской сессии Сыктывкарского горсовета депутат Ксения Соколова (фракция КПРФ) неожиданно актуализировала эту тему и, как оказалось, попала в больную точку. Если верить чиновникам, то убежища вроде бы существуют. Но по факту ими, похоже, никто не занимается.

Непонятно, как в случае реальной угрозы для населения горожане узнают, где можно спастись. Вот вы, читатель, знаете адрес ближайшего бомбоубежища? Или хотя бы где найти ключи от какого-нибудь подвала, куда можно спрятаться? Даже власть – в лице депутатов – этого не знает.

Объект для экскурсий

По идее, о нашем спасении должно позаботиться государство. Да оно и заботится! Но только – на бумаге. Согласно официальным данным, в Сыктывкаре находится 49 убежищ, из них, что точно известно, в рабочем состоянии лишь одно, расположенное в Эжве.

Оно рассчитано на 600 человек, было построено в 60-х годах прошлого столетия (располагается на глубине примерно в три метра), в 2011 году было отремонтировано. Теперь туда даже экскурсии водят – есть что показать. Но фактически в нем мало проку. Что такое 600 мест на столицу? Разве что можно спасти жителей какой-нибудь одной эжвинской многоэтажки.

Просто цифры…

Теперь поговорим об остальных 48 убежищах (на минутку представим, что они все-таки действующие). С ними все очень интересно (данные взяты из общедоступных информационных источников и официальных документов).

33 убежища вмещают от 50 до 120 человек, еще 12 противорадиационных укрытий вмещают от 100 до 600 человек. Также предусмотрено 12 быстровозводимых убежищ. Их собирают из железобетонных конструкций при угрозе нападения или в военный период. Строительство новых бункеров в обозримом будущем не предусмотрено.

Большая часть убежищ расположена в Эжвинском районе, Човском промышленном узле, Дырносе и Лесозаводе. Противорадиационные укрытия в основном построены в центре Сыктывкара.

39 процентов укрытий находятся в частной собственности организаций, 12 процентов – в федеральной собственности, 18 процентов – в собственности Республики Коми, 8 процентов – в собственности города.

Мутная история

Еще раз повторюсь, что вся эта информация об убежищах – это статистика для отчетов. На самом деле ситуация совершенно мутная. Например, был когда-то при Сыктывкарском механическом заводе (СМЗ) Дом культуры «Металлист». Сперва завод уничтожили (он оказался не нужен новой России), а затем и Дом культуры, под которым находилось убежище. Уже в нынешнем столетии здесь построили жилой комплекс «Ласточкино гнездо».

Судя по тому, что происходило на упомянутой сессии депутатов горсовета, когда стало ясно, что ничего не ясно с убежищами, во всех этих делах без выводов специальной комиссии не разобраться. А нужна ли сегодняшним хозяевам города какая-то комиссия с ее выводами – большой вопрос.

Гражданин, забейся в щель!

Еще в 2014 году депутаты Госдумы РФ обратились к главе МЧС с предложением проверить готовность всех убежищ в стране. Как тогда сообщала «Российская газета», они попросили МЧС «организовать приведение объектов гражданской обороны в состояние полной готовности к применению по назначению…»

На этом все и закончилось. Что касается Сыктывкара, то даже если бы и были все 49 спецобъектов в рабочем состоянии, то от этого мало что изменилось бы. В них могут теоретически разместиться всего несколько тысяч человек (говорят, что один процент от всех горожан). А остальным 99 процентам что делать?

«Кто не спрятался, я не виноват»

А тем временем после сентябрьской сессии столичных депутатов неожиданно засуетились чиновники. На недавней «прямой линии» регионального ЦУР (Центр Управления Регионом) председатель республиканского комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Бурцев рассказал, что укрытиями при воздушной тревоге являются все заглубленные помещения, все подвальные помещения больших новых многоквартирных домов, цокольные этажи зданий, а также можно прятаться дома в туалете и ванной комнате.

А еще от Александра Бурцева мы теперь знаем: «Тяжелые, большие аппараты с большой бомбовой нагрузкой, они сюда, беспилотники, долететь просто не могут. Да, могут долететь меньшие беспилотники, которые могут быть, к сожалению, запущены даже с нашей территории. Беспилотник собрать несложно. Если небольшое там какое-то взрывное устройство, то можно с территории Кировской области, с территории Республики Коми с любого места можно запустить. Вначале нужно привезти комплектующие, собрать, запустить. Но это небольшие взрывные устройства. Поэтому таких серьезных бомбоубежищ, чтобы могли выдержать ядерный взрыв, у нас на территории в общем-то единицы таких убежищ», — прокомментировал ситуацию Александр Бурцев. И особой ясности в этот вопрос, прямо скажем, не внес.

Конечно, людям было бы интереснее, чтобы большой начальник так же развернуто рассказал о ситуации с убежищами, но пока что нечем хвалиться. Сейчас вроде как республиканский Комитет ГО и ЧС начал проводить аттестацию убежищ и укрытий, имеющихся на территории Коми. Надеемся, что результаты будут доведены до общественности.

Еще будет поставлена задача для строительных компаний – при возведении любого капитального объекта в обязательном порядке предусматривать

обустройство подземных защитных сооружений.

Ухта «подземная»

По части организации безопасности населения уже отличились власти Ухты. В минувший понедельник на официальном городском сайте они разместили карту «заглубленных помещений подземного пространства». Теперь каждый ухтинец будет знать, где он сможет укрыться в случае смертельной угрозы. Нетрудно догадаться, что речь идет о тех же подвалах домов, торговых и развлекательных центров. Так что с безопасностью и убежищами ситуация в Ухте ничуть не лучше, чем в Сыктывкаре и во всех других муниципалитетах.

Сергей МОРОХИН.