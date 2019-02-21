Жители Коми расплачиваются не только за ошибки властей, но по сути и за взятки чиновникам

Представители власти с гневом отвергают подозрения в том, что они лоббируют интересы мусорного бизнеса. И утверждают, что реформа проводится не ради «тупого сбора» денег с населения, а для обустройства полигонов и переработки мусора.

При этом чиновники умалчивают, что ранее на эти цели из казны выделялись огромные суммы. Куда же делись сотни миллионов рублей и почему госпрограмма по утилизации мусора была с треском провалена? А в результате все мусорные «издержки» переложили на плечи населения.

Сколько стоит — не построить?

Постановлением правительства Коми № 414 от 28.09.2012 г. была утверждена государственная программа, которая предусматривала реконструкцию восьми полигонов для размещения ТКО, создание 22-х новых объектов размещения мусора, 10-ти площадок хранения древесных отходов. Однако целевые показатели программы так и не выполнены. Хотя за период действия программы на 2012-2016 годы на ее реализацию израсходовано более 357 млн рублей.

Так, на строительство полигона в Сторожевске Корткеросского района израсходовано 150 млн рублей. Но полигон невозможно ввести в эксплуатацию и включить в госреестр, поскольку объект не прошел государственную экологическую экспертизу. С 2015 года без дела простаивает мусоросортировочный комплекс, приобретенный за бюджетные 14 млн рублей. Как сообщали в СМИ, поставка комплекса сопряжена с получением первым заместителем руководителя администрации района взятки в размере 1,2 млн руб., возбуждено уголовное дело.

Полигон в селе Объячево строило ООО «Стройлес», при этом похищено более 9,6 млн рублей. В отношении руководителей строительной компании и должностных лиц администрации Прилузского района возбуждены уголовные дела. Но полигон так и не был построен.

Территориальной схемой, утвержденной Минприроды РК, в республике предусмотрено устройство 12,5 тысячи площадок, приспособленных для раздельного сбора отходов. Из них (по данным прокуратуры) только 136 предназначены для раздельного сбора бумаги и пластика. Нужно отметить, что из 11-ти действующих в республике полигонов захоронения ТКО ни один не предназначен для сортировки мусора в целях их вторичного использования.

Коммерческая тайна

Вместо того, чтобы отчитаться за неэффективное, мягко говоря, расходование казенных денег на мусорные объекты, власть оперативно подыскала частную фирму по сбору денег с населения. Причем сделано это в хамской форме: потребителей никто не спрашивал, никаких договоров с ними не заключалось.

Согласно пункту 8(1) Правил об обращении с ТКО регоператор «Ухтажилфонда» обязан заключить договор с потребителями услуг на условиях типового договора, утвержденного Правительством России (от 12.11.2016 года № 1156). Это предусматривало огромную подготовительную работу, в результате которой можно было создать достоверную базу данных потребителей-плательщиков.

Однако «Ухтажилфонд», используя пункт 8(15) Правил, который допускает заключение договора (на условиях типового) без оформления в письменной форме с потребителями, обратился к КЭСК (Коми энергосбытовая компания), у которой уже была некая база данных о жителях региона. И с одобрения чиновников МинЖКХ было решено использовать именно эту базу данных. В результате 22 октября 2018 года между регоператором и КЭСК заключен агентский договор, предусматривающий выставление квитанций и получение денег от потребителей на его расчетный счет. Условия договора остаются коммерческой тайной — на запрос о предоставлении «Ухтажилфондом» копии договора нам было категорически отказано.

«Дырявая» база

Согласно информации агентства «Комиинформ», расходы на заключение и обслуживание договоров с потребителями составляют 5,48% от необходимой валовой выручки «Ухтажилфонда» в 2019 году или 125,6 млн рублей, которые получит КЭСК. Указанная сумма включена в единый тариф регоператора приказом МинЖКХ от 20 декабря 2018 года.

Но когда КЭСК начал выставлять потребителям квитанции, выяснилось: указанное в них количество проживающих не соответствует действительности. В результате требования к оплате оказались завышены. Квитанции за услуги по ТКО были предъявлены даже мертвецам — гражданам, не дожившим до начала так называемой «мусорной реформы». В оправдание чиновники МинЖКХ пояснили через СМИ, что если собственник помещения представит регоператору справку, подтверждающую действительное количество проживающих, то будет выполнен перерасчет. То есть доказывать должен именно потребитель. И граждане ринулись собирать справки.

В Ухте в связи с этим случился настоящий коллапс. Еще в мае прошлого года по неизвестным причинам началась ликвидация МФЦ, который выдавал злосчастные справки. Теперь их начал выдавать Комитет по управлению имуществом (КУМИ). В результате возникли огромные очереди. По информации администрации Ухты, ежедневно выдавалось более 600 справок в день. Таким образом получается, что точную базу плательщиков создавали сами граждане, а КЭСК с «Ухтажилфондом» тем временем просто набивали свои карманы.

Порочная схема

Теперь еще об одном аспекте «мусорной реформы». Арбитражным судом Республики Коми установлено, что обращение с ТКО осуществляется в соответствии с территориальной схемой, утвержденной МинЖКХ и Минприроды. «Ухтажилфонду» предоставлено право внесения предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере обращения с ТКО, в том числе и в схему потоков мусора. Однако схема осталась несоответствующей действительности (об этом «Трибуна» писала 10.01.2019 г.).

В ноябре и декабре 2018 года (напомним, что «реформа» в Коми началась на два месяца раньше, чем в других регионах) регоператор не приступал к вывозу мусора более чем в двухстах деревнях и весях республики. Тем самым была нарушена утвержденная схема обращения с отходами. К примеру, из Усть-Цилемского района первые три мусоровоза прибыли в Ухту только 12 февраля.

Регоператор не использовал предоставленное ему право инициировать приведение территориальной схемы в соответствие в части невозможности вывоза мусора из «глубинки» из-за отсутствия дорог. Причем, заведомо зная о сложившихся обстоятельствах, КЭСК выставлял квитанции за вывоз ТКО жителям указанных деревень. В свою очередь чиновники МинЖКХ и муниципалитетов без зазрения совести требовали оплачивать эти по сути фальшивые квитанции. Подобные ситуации по вывозу мусора сложились в Ижемском, Удорском, Троицко-Печорском и других районах.

Статус кво

Когда начались брожения в умах граждан, «Ухтажилфонд» обратился к КЭСК с просьбой о признании требований оплаты за два месяца недействительными, тем самым фактически подтвердив свои нарушения.

Между тем соглашением от 22.06.2018 г. предусмотрено (пункт 2.1.10), что при допущении более 39 нарушений графика вывоза ТКО с мест накопления «Ухтажилфонд» лишается статуса регионального оператора. За нарушение схемы потоков ТКО и необоснованные требования оплаты «фальшивых» услуг пунктом 40 Правил № 641, утвержденных Правительством России, также предусмотрено лишение статуса регионального оператора. Но!

Чиновники МинЖКХ хоть и признают допущенные ошибки, но не хотят в установленном порядке рассматривать вопрос о лишении ООО «Ухтажилфонд» статуса регионального оператора, что предусмотрено пунктом 2.3.3 Соглашения от 22 июня прошлого года.

По итогам прокурорских проверок руководитель надзорного ведомства Сергей Бажутов отметил, что в Республике Коми постановлением Правительства от 15.06.2017 г. № 302 утвержден «Порядок сбора ТКО». Однако на сегодняшний день наш регион не располагает необходимой инфраструктурой для решения этой задачи, за которую отвечают региональные и муниципальные чиновники.

Владимир ИВАНОВ,

Тамара ПРОСУЖИХ,

Валерий ТОРЛОПОВ,

члены Координационного совета управдомов Ухты.

Миллионы из воздуха

На этой неделе мэр Воркуты Игорь Гурьев рассказал, что «Ухтажилфонд» начисляет платежи на почти 5 тысяч пустующих в городе квартир, сообщает БНК.

За 4800 муниципальных квартир, в которых никто не живет (следовательно, никакого мусора они не «производят»), расплачивается городская казна. Таким образом получается, что миллионы бюджетных денег за неоказанную услугу должны поступать коммерческой фирме.

ПОСТСКРИПТУМ

Собирать деньги — ума не надо

Владимир Путин высказался о проблеме переработки мусора в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию.

Так называемая «мусорная реформа» не должна заключаться только в сборе средств с населения. По словам главы государства, это будет «профанацией», за счет которой будут наживаться «мутные конторы». Необходимо организовать современную систему переработки и утилизации мусора, закрыть проблемные свалки и переводить предприятия на экологически чистые технологии.

Президент выступил с этим заявлением в среду, а уже вечером того же дня появилась первая реакция с мест. Так, Вологодская областная прокуратура опротестовала «необоснованные и непроверяемые» тарифы на вывоз мусора в регионе.