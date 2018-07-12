Жители Коми травятся алкоголем, лекарствами и наркотиками

По результатам токсикологического мониторинга во втором квартале 2018 года ни одного отравления продуктами питания не зафиксировано. Чаще всего в Коми травятся спиртосодержащими веществами, лекарствами и наркотиками, сообщает Комиинформ.

Во втором квартале 2018 года в республике было зарегистрировано 105 случаев острых отравлений химическими препаратами, это на 23% меньше, чем во втором квартале 2017 года, когда зафиксировано 137 случаев.

Чуть больше половины отравлений (62 случая) получены случайно. Как рассказали пациенты, причины, по которым они пострадали, диаметрально разнятся. Вот некоторые из них: выпил неизвестную жидкость с целью опьянения, по ошибке, для самолечения и т.д., в результате медицинской ошибки, непереносимости или побочного действия лекарств, пищевого отравления немикробной этиологии. Преднамеренно отравились 24 человека. По неизвестной причине — 19 случаев.