Жители Коми вынуждены ехать за «семь верст», чтобы получить медицинскую помощь в других регионах

Есть такое понятие — медицинский туризм. Это когда люди отправляются в путешествие для получения оздоровительных или медицинских услуг. Поездка может быть и за рубеж, и в соседний городок. К примеру, небогатые москвичи ездят лечить зубы в небольшие городки соседних областей — там дешевле. А жители нашей республики освоили подобные «турпоездки» в Киров.

Недавно в Госсовете Коми заслушивался отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2016 год. И в нем прозвучало несколько любопытных цифр. Например, на лечение наших земляков ФОМСом перечислено в другие регионы почти полмиллиарда рублей, что почти на четверть больше, чем годом ранее. Больше всего — 148 миллионов — получила от нас Кировская область.

Право имею

В последнее время на наших телеэкранах все чаще появляется реклама: различные медицинские центры в других городах приглашают жителей Коми на лечение. Предлагают офтальмологические операции, услуги Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Причем — бесплатно.

Многие относятся к такому с недоверием, видя в этом подвох. Однако никакого подвоха здесь нет. Право пациента на выбор врача и медицинской организации закреплено в главе 4 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Нет возможности получить помощь дома — ищи клинику и врача в другом месте.

В рамках программы обязательного медицинского страхования лечение предоставляется бесплатно. Для такого лечения нужны паспорт, медполис, медицинские документы (справки, анализы, снимки и т.д.).

Все чаще жители республики отправляются за медпомощью в другие регионы. Далеко не каждый такой пациент нуждается в уникальной операции. Большинству требуется «обычное» лечение, которое можно получить и в Коми.

Можно — но проблемно: врачей не хватает. Даже в столице республики к узким специалистам номерок приходится ждать месяцами. На бесплатные МРТ и УЗИ — очередь. В поликлиниках тьма народу, порой за номерками люди стоят с ночи. Что уж говорить про «глубинку», где иногда один хирург на весь район…

Зачастую в одной поликлинике один и тот же врач до обеда принимает несчастных «бесплатников», которые толпятся в коридорах, а после обеда — пациентов с деньгами. Отношение к ним совсем другое — внимательное. А главное — никаких очередей.

Таким образом «коммерческая медицина» все больше вытесняет бесплатную, гарантированную государством. Хотя на самом деле она не бесплатная: со всякого работающего россиянина идут ежемесячные отчисления в ФОМС. То есть каждый из нас всю жизнь «работает на медицину». И медполис — это не подарок, а медицинская страховка, которую мы заработали. Почему же за минимальную (жизненно необходимую) медицинскую помощь надо еще и доплачивать?

Болезнь до Кирова доведет

— В мае я делал в Кирове операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава, — рассказывает сыктывкарец Василий Павлов (здесь и далее имена и фамилии пациентов изменены по этическим соображениям). — Можно было сделать и дома, но ждать пришлось бы долго — очень большая очередь. Я позвонил в Киров, там выслушали и попросили (для уточнения) прислать снимки сустава в двух проекциях. Выслал. Через день мне позвонил врач и назвал дату, когда приехать. Перечислил, какие справки-анализы у меня должны быть с собой. После операции я чувствую себя хорошо. Кстати, почти половина пациентов в отделении была из Коми и Удмуртии.

Пенсионер Юрий Витальевич получил травму позвоночника и страдал от сильной боли.

— Я замучился ходить по кабинетам от одного врача к другому. Всюду очереди, а стоять от боли я не мог. Номерка к узкому специалисту или на МРТ не дождешься… Необходимость в операции медики признавали, но попробуй-ка ее сделать тут — много волокиты. Сколько и чего ждать — непонятно, а боль нестерпимая. В апреле знакомый врач посоветовал позвонить в Киров. Там меня согласились принять. В понедельник я приехал, а уже во вторник меня прооперировали. Кстати, и МРТ там сделали. В нашей палате лежал только один кировчанин, остальные из Коми. Из Сыктывкара, Усинска, из Нижнего Одеса, Воркуты…

Через 10 дней меня выписали. Когда я уезжал, врач сказал, что у меня теперь на позвоночнике титановая пластина, как у фигуриста Плющенко. И добавил: «Поезжай домой и ставь рекорды!»

Поговори со мною, доктор…

Еще один сыктывкарец — Борис Томов — рассказал, что ездил в Киров, чтобы вылечить коленный сустав. Дома он два месяца был на больничном, не мог ходить. Оказалось, это повреждение мениска. Операцию сделали быстро, вскоре пациента выписали. Лечением он доволен.

Впрочем, лечатся там наши земляки не только у хирургов, но, например, также в отделениях терапии и эндокринологии.

— Я уже дважды лежала в эндокринологическом отделении, — рассказала 57-летняя Анна Васильевна. — У меня сахарный диабет и ряд осложнений. Прошлой весной, пролечившись, почти весь год жила без серьезных проблем. Нынче в апреле снова поехала в Киров. Больше всего меня там поразило, что врачи беседуют с пациентами как с равными. А дома (в Коми) доктор смотрит на меня как на пустое место, мои слова его не интересуют… У нас ведь все медики тоже неплохие, но многие устали от большой нагрузки, работают на две ставки, у них нет ни времени, ни сил…

Не хлебом единым

Кировчане давно освоили наш продовольственный рынок, завозя молоко, хлеб, мясную продукцию, изрядно потеснив при этом местного товаропроизводителя. А теперь осваивают и рынок медуслуг.

Оказывается, им это выгодно. Ведь наши страховые деньги уходят туда, в то медучреждение, где человек лечился. Получается, что мы финансово поддерживаем соседей, а могли бы развивать свою медицину. Более того: стремясь повысить качество медуслуг, вятичи материально стимулируют тех врачей, кто непосредственно лечит «иногородних».

Впрочем, и для нас тоже есть выгода. В Кировской области нет северных и районных коэффициентов, значит, и медпомощь обходится дешевле. Выходит, на те же 148 миллионов, которые мы перечислили соседям, дома мы вылечили бы меньшее число больных.

С одной стороны, конечно, хорошо, что хоть где-то можно получить бесплатную и квалифицированную медпомощь. А с другой — обидно: а почему в Коми нельзя этого сделать?

За себя и за того парня

На совещании, которое прошло в правительстве региона 27 июня, министр здравоохранения республики Дмитрий Березин отметил, что в Коми есть кадровый дефицит врачей скорой помощи, участковых терапевтов, педиатров и специалистов узкого профиля по отдельным городам. При этом министр заверил, что мы живем «не хуже людей»:

— У нас обеспеченность кадрами составляет более 40%, а по Российской Федерации — 39%. Кроме того, у нас более 300 человек обучаются сейчас на контрактной основе, мы рассчитываем, что ситуация будет улучшаться. Правда, серьезные опасения вызывают северные города: Воркута, Инта, Печора и Ухта. По сельским территориям в целом — обеспеченность неплохая. Например, в Прилузском районе учреждения здравоохранения обеспечены кадрами на 100%. К 100% приближается решение кадрового вопроса в Койгородском районе.

Присутствовавший на совещании главный федеральный инспектор по республике Михаил Тырин спросил министра: как такая ситуация, когда врач вынужден работать за двоих, отражается на оказании медпомощи пациентам?

— Работая на две ставки, врач не дает того же качества, если бы работал на одну, — ответил Д. Березин. — Но мы делаем все, чтобы привлечь специалистов в нашу отрасль. В прошлом году 45 человек получили по миллиону рублей подъемных, почти все они приехали к нам из-за пределов республики. В этом году миллион рублей получили уже 13 человек. Мы рассчитываем, что таких специалистов будет не менее 45…

Кадровая ситуация в медицине обсуждается каждый год. Каждый год «Трибуна» публикует многочисленные письма с жалобами на то, что закрыли ФАП, больницу, сократили число койко-мест и т.д. Меняются лица в правительстве, люди в креслах Минздрава, но «средняя температура по больнице», увы, по-прежнему не радует.

Людмила КУДРЯШОВА.