Комистат подвел итоги благосостояния населения за 9 месяцев года.
Денежные доходы населения в январе-сентябре 2018 года составили 227,8 миллиарда рублей. За аналогичный период предыдущего года – 230 миллиардов рублей.
Денежные расходы населения за тот же период – 207,4 миллиарда рублей (на 0,4 процента меньше, чем за прошлый год). Это говорит о том, что люди стали меньше расходовать, оставляя запас на «черный день».
С января по сентябрь на покупку товаров жители Коми потратили более половины своих денежных доходов (119 миллиардов 3 миллиона рублей). На оплату обязательных платежей и взносов, включая деньги, отосланные по переводам, а также на оплату услуг ушло более 30 процентов всех доходов населения.
По оперативным данным Управления федеральной налоговой службы, в январе-сентябре 2018 года от налогоплательщиков республики поступило налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему России на сумму 168,9 миллиарда рублей, что на 33 процента больше, чем за тот же период прошлого года.
Жители Коми запасаются на «черный день»
Комистат подвел итоги благосостояния населения за 9 месяцев года.