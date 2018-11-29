Жители Коми запасаются на «черный день»

Комистат подвел итоги благосостояния населения за 9 месяцев года.

Денежные доходы населения в январе-сентябре 2018 года составили 227,8 миллиарда рублей. За аналогичный период предыдущего года – 230 миллиардов рублей.

Денежные расходы населения за тот же период – 207,4 миллиарда рублей (на 0,4 процента меньше, чем за прошлый год). Это говорит о том, что люди стали меньше расходовать, оставляя запас на «черный день».

С января по сентябрь на покупку товаров жители Коми потратили более половины своих денежных доходов (119 миллиардов 3 миллиона рублей). На оплату обязательных платежей и взносов, включая деньги, отосланные по переводам, а также на оплату услуг ушло более 30 процентов всех доходов населения.

По оперативным данным Управления федеральной налоговой службы, в январе-сентябре 2018 года от налогоплательщиков республики поступило налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему России на сумму 168,9 миллиарда рублей, что на 33 процента больше, чем за тот же период прошлого года.