Жители Мадмаса перекрыли дорогу

В минувший вторник жители поселка Мадмас (Усть-Вымский район) в знак протеста перекрыли дорогу для грузового транспорта (видео). Они решили воспрепятствовать движению самосвалов, которые возят

песчано-гравийную смесь (ПГС). Этой смесью затем загружают железнодорожные составы и доставляют на станцию Шиес (Архангельская область), где ведется обустройство мусорного полигона.

КамАЗы начали вывозить ПГС с августа, причем в основном в ночное время, что нарушало покой местных жителей. Но главное, само-свалы разрушили мост через реку Мадмас и практически «убили» поселковую дорогу. И это несмотря на дорожные знаки, запрещающие проезд тяжеловозов по территории поселка.

Поначалу жители Мадмаса полагали, что добиться устранения безобразий они смогут вполне законными способами. Но ничего не вышло — в ответ на их письменные заявления приходили одни отписки.

«Понаехали тут…»

Ситуация стала меняться только после перекрытия дороги и последующего обращения и. о. главы администрации Усть-Вымского района Галины Плетцер к главному федеральному инспектору Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Михаилу Тырину.

В этом письме отмечается: «В результате работы большегрузной техники «лесовозная дорога», ведущая в лесной массив (карьер) и имеющая грунтовое покрытие, полностью разбита. На участке проезд возможен только вездеходами. Автомобильная дорога разбита, мост через реку Мадмас при выезде из поселка продавлен и разрушен в результате наезда на него самосвала. Вышеуказанная дорога находится в муниципальной собственности… Установка соответствующих дорожных знаков не принесла результата».

Когда скандал уже разразился, вдруг «проснулся» генеральный директор ООО «РемСтройСервис» Борис Сидоров, который письменно заверил власти Усть-Вымского района в том, что приведет в должное состояние разбитую дорогу с наступлением зимних холодов.

Но такой подход никого не устроил. Правоохранители обязали дорожников начать восстановительные работы в течение трех дней. На данный момент идет отсыпка гравия.

Участники протестной акции заявили, что приступить к решительным действиям их подвиг в том числе и воскресный митинг в Яренске (Архангельская область), где жители соседнего региона выразили свое возмущение началом строительства мусорного полигона. Завоз миллионов тонн мусора из Москвы и Московской области напрямую касается жителей Мадмаса: поселок находится в 20 километрах от планируемой свалки.

Уместен ли торг?

Депутаты поселка Урдома, что в 35 километрах от Шиеса, также пока пытаются добиться остановки возведения опасного объекта, опираясь на действующие законы. 19 октября они единогласно приняли решение, согласно которому территория в районе Шиеса может отныне использоваться только для жилищного строительства и обустройства зон отдыха.

Ответ из Архангельска последовал незамедлительно. Депутаты областного Собрания приняли в первом чтении законопроект, забирающий у муниципалитетов право распоряжаться землями и решать, где и что строить. Чтобы отклонить скандальный законопроект, выхолащивающий саму суть муниципальных органов власти, не хватило одного депутатского голоса. Следовательно, перед вторым чтением наступило время крупных торгов с москвичами. Председатель Архангельского регионального отделения «ОПОРА России» Сергей Антуфьев предложил обязать правительство Москвы ежегодно выплачивать в качестве компенсационного экологического сбора за мусор 25 миллиардов рублей, а также ежегодно финансировать строительство квартир на 30 тысяч семей.

Московские власти столь «дорогие» условия сразу не отметают. Всем понятно, что без заигрывания с «северными аборигенами» не обойтись, понадобятся еще и «бусы».

«Мусорная бомба»

В болотах Шиеса планируется топить огромное количество пусть и брикетированного, но от этого не менее опасного мусора. Через лесные речушки и ручейки мусорная отрава неизбежно попадет в Вычегду и Северную Двину. По расчетам экологов, в зону некомфортного проживания войдут территории в радиусе 200 километров от свалки. Напомним, что столица Коми находится всего в 95 километрах от Шиеса.

В данной ситуации власти Коми наверняка понимают, что у них нет административных ресурсов, дабы повлиять на планы по обустройству крупнейшей в стране мусорной свалки. Что же касается простых людей, то они просто находятся, как говорится, в «приятном неведении», поскольку строительство опасного объекта в соседнем регионе официальными средствами массовой информации Коми упорно замалчивается.

Но судя по событиям в Мадмасе, далеко не все готовы смириться с постыдной ролью «северных аборигенов».

Сергей МОРОХИН.