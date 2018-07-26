Жители поселка Визябож жалуются на качество воды

Обитатели корткеросского поселка Визябож жалуются на плохое качество питьевой воды в местных колонках.

Местные хозяйки считают, что использовать воду из колонок можно лишь для хозяйственных нужд, например, для мытья полов. Обращения жителей в различные инстанции пока результата не дали.

Встретили «в штыки»

– С начала лета, как только местные власти все четыре колонки поселка передали на обслуживание Коми тепловой компании, у нас наступил водный кризис, – говорит жительница Визябожа Александра Таштимирова. – Мало того, что течет мутная, грязная вода со стойким запахом хлора, но даже такую начали давать с перебоями. В середине прошлой недели, в 30-градусную жару, коммунальщики и вовсе перекрыли воду в колонках. Более 600 жителей поселка остались без единственного источника воды. А власти не удосужились обеспечить население привозной водой.

У меня трехмесячный ребенок, ни помыть его, ни даже пеленки постирать! Воду включили только через три дня, когда на коммунальщиков обрушился шквал телефонных звонков от разъяренных сельчан. Зато Корткеросский филиал АО «КТК» за июнь моей семье выставил астрономический счет – 1200 рублей за 17 (!) кубов потребленной воды плохого качества. Потребить столько воды сомнительного качества мы просто не могли! Бутилированную воду вынуждены покупать в магазине.

По словам А. Таштимировой, до лета, когда еще договор на потребление воды был заключен с поселковой администрацией, ее семейному бюджету холодная вода обходилась всего в 150 рублей в месяц. Нового поставщика услуг – АО «КТК» – сельчане встретили «в штыки», их очень смущают «кусачие» тарифы. А с 1 июля тариф повысился еще на 2 рубля и теперь он составляет 47, 41 руб за один куб.

– В Визябоже у меня находится дача. Несмотря на то, что уличная водоколонка платная, качество воды не меняется к лучшему. После замены фильтра некоторое время вода была чище, но с запахом хлорки. Вода из колонок для питья непригодна! – добавляет дачница Ольга Аксенова.

Затратное дело

– Химический анализ воды проводится раз в квартал. По его результатам наблюдалось повышенное содержание железа, поэтому и вода рыжего цвета. Хотя по биологическому анализу вода в колонках соответствует нормам. Кроме того, в поселке функционирует станция по обезжелезиванию воды. Раз в два-три года предусмотрена смена фильтра. Последний раз его меняли два года назад. Ныне есть необходимость поменять реагенты внутри фильтра. Но регенерация фильтра проводится ежедневно. Для улучшения качества воды также необходимо промыть трубы, – рассказала «Трибуне» Елена Арихина, глава поселения «Додзь», куда входит и поселок Визябож.

– С мая водоснабжение поселка отдали в аренду коммунальщикам. Пока объект передавался, решались какие-то организационные вопросы, возникли перебои с подачей воды, что и возмутило население. Но это были временные неудобства, – продолжает Елена Александровна. – Обслуживание водохозяйства бюджету поселения в год обходилось в 1 млн 300 тысяч рублей. Слишком затратно! Пришлось приложить немало усилий, чтобы передать объект на обслуживание специалистам. Надеемся, что в ближайшее время коммунальщики смогут улучшить качество воды.

Деревня в потемках

Главу поселения серьезно беспокоит и организация уличного освещения. В поселении, куда входят три населенных пункта и шесть садоводческих обществ, прописаны более тысячи жителей. Но фактически проживают в два раза больше (в основном за счет дачников из Сыктывкара).

– Если уличное освещение в селе Додзь и в поселке Визябож мы подключаем уже с августа, то одноименная деревня на предстоящий сезон остается без уличного освещения, – сетует Елена Арихина. – В деревне Визябож больше 15 улиц, но освещена лишь центральная. Весной удалось оснастить светодиодными лампами еще одну из улиц, остальные – в потемках. На

обустройство уличного освещения деревни готовим проект в рамках «Народного бюджета» на будущий год. Также планируем принять участие с социально значимым проектом в конкурсе на президентский грант.

Отметим, в бюджете поселения на освещение улиц на этот год заложены около 200 тысяч рублей. Но за прошедший сезон в поселении даже ночью не выключался свет. Причина тому – предписание ГИБДД, чтобы в темное время суток поддерживать безопасность улично-дорожной сети. В противном случае поселению грозили штрафные санкции почти в 300 тысяч рублей. Но за ночное освещение «набежал» весьма солидный долг в 350 тысяч рублей, погасить который помог районный бюджет.

Наталья КОЛОДИНОВА.