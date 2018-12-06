Жители приполярного города вышли на митинг с десятками требований

2 декабря в Инте состоялась очередная акция протеста. Митинги в приполярном городе происходят регулярно, предыдущие были 14 октября и 16 сентября.

Без доплат и без яиц

Напомним, в моногороде в нынешнем году закрылась последняя шахта. Как сообщает портал «7х7», в Инте бывший депутат Совета города, член КПРФ Василий Киреенко зачитал ответы, которые получил из органов власти на письменные обращения и резолюции после предыдущих акций протеста.

Ранее интинцы требовали учитывать северные надбавки и районный коэффициент при начислении всех федеральных и региональных социальных выплат матерям, инвалидам, как это делается при определении минимального размера оплаты труда (северные начисляются сверх «минималки», а не являются ее частью).

Однако в правительстве ответили, что выплаты, связанные с компенсациями на детей, женам военнослужащих, уже учитывают северные надбавки, а вот остальным сделать так нельзя по закону.

Недавно в Инте закрыли птицефабрику, которая входила в агрокомплекс «Инта Приполярная». По мнению правительства Коми, производство яиц в Инте было неэффективным и убыточным. Теперь своих яиц в городе нет, а привозные значительно дороже. По словам Василия Киреенко, продажа яйца давала агрокомплексу 60% выручки. Он считает, что без птицефабрики совхоз «Большая Инта» обанкротится через два года. В результате Инта останется не только без своих яиц, но и без своего молока.

Когда нет работы

После закрытия последней шахты «Интинская» те, кто еще имел работу, потеряли ее, а город остался без градообразующего предприятия. Хотя недавно шахта и возобновила работу, явление это временное и проблемы не снимает.

Ранее во время акций протеста интинцы требовали, чтобы республика или федеральный центр профинансировали строительство в Инте новых предприятий, чтобы люди могли на них работать и получать зарплату. Это могли быть, например, новая ТЭЦ, которая бы использовала уголь шахт «Чернореченская» и «Интинская» для выработки электроэнергии, или новые энергоблоки на Печорской ГРЭС.

Однако в правительстве ответили, что мощности Печорской ГРЭС и Воркутинской ТЭЦ в 20 и более раз превышают действующую потребность региона в электроэнергии.

Что предлагают власти

Большие надежды правительство Коми связывает с газопроводом. Согласно стратегии развития республики и города, к 2023 году ООО «Тимано-Печорская Газовая компания» начнет добывать 1,5 млрд кубометров газа, а также построит в Инте газоперерабатывающий завод по сжижению метанола. Чиновники уверены, что этот проект создаст 700 новых рабочих мест.

Стратегия также предусматривает строительство в Инте к 2019-2022 годам нового железнодорожного локомотивного депо по федеральной программе создания Северного железнодорожного хода. Появится еще 700 новых рабочих мест.

— Если построят железнодорожный мост через Обь и грузовые поезда пойдут к нам через Лабытнанги по двухпутной дороге — это скорее всего будет, — отметил организатор митинга. – Но это «если»…

А разговоры о том, что через Инту в будущем ежегодно будут проходить около 7 тыс. туристов, направляясь в национальный парк «Югыд ва», вызывают иронические улыбки.

Стратегия развития моногорода Инта предусматривает переработку угля в жидкое топливо, переработку фосфатов, марганцевых сплавов, создание нового асфальтобетонного завода. Инвестиционный проект по производству карбида кальция разработала «Энерготерм-система» на основе авторской инновационной технологии. Требуемые инвестиции — 250 млн руб., количество новых рабочих мест — 70. Если все будет удачно, то в будущем предприятие будет производить ферросплавы, плавленые фосфаты, стройматериалы и минеральные удобрения.

Всего к 2023 году при реализации всех проектов в Инте, как планируется, появится две тысячи новых рабочих мест.

О социалке и тепле

На митинге собравшиеся выступили против сокращения работников бюджетной сферы в образовании, культуре, здравоохранении. Людей беспокоит увольнение санитарок в городской больнице. Однако от этого республиканская власть и вовсе отмежевалась: в ответе органов госвласти говорится, что Минздрав Коми никого из персонала не сокращал, а решение приняла Интинская центральная городская больница по своей инициативе.

Между тем интинцам становится все труднее. Еще в начале года жители приполярного города жаловались на холод в квартирах. Уголь тогда приходилось завозить из Воркуты. Остатки своего угля (отсева) были низкокачественными и не давали должного тепла при сжигании. В прошедшую зиму многократно возникали сбои в теплоснабжении.

В городе было две крупные котельные, но одна из них – районная коммунальная котельная (РКК) – обанкротилась и весной была закрыта. Она обслуживала микрорайоны Южный и Спортивный, которые находятся за много километров от центра города. В итоге ее работники потеряли рабочие места, а теплоснабжение отдаленных микрорайонов передали Интинской ТЭЦ. Но коренных интинцев, знающих ситуацию, крайне беспокоило, справится ли старая ТЭЦ в следующем отопительном сезоне. Ведь не секрет, что оборудование на ТЭЦ изношено и может не выдержать дополнительной нагрузки.

Чего хотят

Резолюция митинга содержит два десятка требований. Среди них — выделение денег из Дорожного фонда республики на ремонт интинских дорог и дворов, возобновление контейнерных перевозок по железной дороге, регулирование тарифов на проезд в поезде, контроль за температурой в школах, ограничение расходов на развлекательные мероприятия и украшательство.

В итоговом документе также выражается недоверие правительству Коми и, в частности, главе Минсельхоза Анатолию Князеву. Митингующие обратились к Владимиру Путину с просьбой отправить в отставку кабинет министров Коми, а в Инте ввести прямые выборы мэра.

Александра КОСТРОМИНА.

Фото 7х7.