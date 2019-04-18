Жители России стали чаще брать микрозаймы, чтобы просто дотянуть до очередной получки

По результатам опроса сервиса по поиску работы Superjob, сбережения сегодня имеют 60% россиян. 16% опрошенных отмечают, что накопленной ими суммы хватит менее чем на 1 месяц. Большинство (21%) считает, что их сбережений хватит на 1-2 месяца. 12% «протянут» на своих накоплениях от 3 до 6 месяцев. От 6 месяцев до года смогут прожить на свои накопления 6% опрошенных, более года — 5%.

Порядка 40% опрошенных не имеют никаких сбережений. Опрос проводился с 1 по 4 апреля 2019 года в 368 населенных пунктах России.