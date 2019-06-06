Жители трех деревень не могут отправить даже письмо губернатору Коми

Как только реки освобождаются ото льда, жители многих населенных пунктов Коми, в том числе и Княжпогостского района, страдают из-за отсутствия мостов и паромных переправ.

Для жителей Емвы история переправы через Вымь превратилась в «мыльную оперу». Этот надоевший «сериал» идет уже много лет. То паром «не тот», то у команды нет надлежащих документов и разрешений, то требования меняются. Надзорные органы каждый год находят какие-то нарушения и штрафуют владельца парома. В результате плавсредство ставят на прикол, и деревенские жители остаются без переправы.

На другом берегу от Емвы находятся деревушки Кыркетш, Раковицы и Удор, которые формально входят в состав городского поселения. А фактически «войти» не могут – нет связи с райцентром. Вот и сейчас паром не действует. В деревушках есть почта, работающая два дня в неделю. Но и связисты испытывают те же проблемы! Доведенные до отчаяния жители написали письмо главе Коми, но не знают, как его передать – если только по телефону…

Пошел второй месяц, как река освободилась ото льда. Жителям надо кому в банк, кому к врачу или нотариусу, кому-то привезти телевизор, доски, посадочный материал на огород.

В деревнях говорят, что паром обещали вроде бы с 1 июня. А еще говорят, что 2 июня деревенские увидели плывущий по воде паром и с радостными криками бросились к берегу.

Но зря радовались. Оказалось, что стоявший на привязи паром самопроизвольно отвязался и двинулся в путь. «Видать, не выдержал», — сделали вывод люди.

«Беглеца» догнали, вернули и привязали. Теперь у берега стоят аж два парома — старый и новый. Старый должен был работать на переправе в Турье. «Привязаны» к берегу и несчастные жители.

Редакция связалась с мэром Емвы Андреем Котовым. Вот как он прокомментировал ситуацию:

— Администрация проводила конкурс на право оказания услуги по паромной перевозке. Конкурс закончился 28 мая, но заявок никто не подал.

31 мая объявлен новый конкурс, срок подачи заявок истекает 7 июня. Желающих пока нет.

Нина ВЕТЛУГИНА.