Жители Яреги намерены отстаивать права на достойное медобслуживание

В прошлом номере «Трибуна» сообщала о том, что в поселке Ярега прошла массовая акция против проводимой Минздравом реорганизации в виде присоединения местной поликлиники к Ухтинской городской.



Во вторник официальные СМИ сообщили, что глава республики Сергей Гапликов поручил приостановить процесс реорганизации ярегской поликлиники. Произошло это после его рабочей встречи с министром здравоохранения региона Дмитрием Березиным. Министр согласился с тем, что при решении данного вопроса нужно в первую очередь учитывать мнение жителей Ухты и Яреги, а также экспертного сообщества.

Редакция обратилась за комментариями к одному из организаторов протестной акции в Яреге Валерию Харченко, помощнику депутата Госдумы. Вот что он рассказал «Трибуне»:

— Приостановка — это неплохо. Однако это отнюдь не значит, что реорганизации не будет совсем. Как известно, Минздрав проводит оптимизацию по всей республике. Поликлиники и больницы в районах объединяют, штаты сокращают. Так что оптимизация Ярегской поликлиники может продолжиться через месяц или два в какой-то иной форме — чиновники горазды на изобретение поводов для сокращения «лишних» специалистов. В итоге через какое-то время поликлиника может превратиться в амбулаторию.

После акции в Яреге мы побывали в поселке Водный, где оптимизация уже проведена. И жители, и медперсонал в один голос утверждают, что условия там не улучшились, а ухудшились. Чиновники же убеждают ярегчан, что после объединения поликлиник их станут обслуживать лучше. Как мне известно, поликлиника Яреги укомплектована специалистами на девяносто с лишним процентов, а после «оптимизации» к узкопрофильным спецам придется ездить в Ухту.

Мы считаем, что приостановка реорганизации поликлиники — это лишь первый шаг в борьбе за права граждан на достойное медицинское обслуживание. И если оптимизация не будет остановлена совсем, акции протеста продолжатся, — подытожил В. Харченко.

Анатолий ПОЛЬКИН.