Жители Язеля задаются вопросом: чьи же все-таки интересы лоббируют чиновники Минприроды Коми?

В прошлом номере «Трибуны» была опубликована статья «Мина вдоль дороги» о токсичной свалке возле сыктывдинского поселка Язель и еще десятке экологически опасных карьеров вдоль дороги Койты – Мандач. А на этой неделе жители Язеля вновь обратились ко мне за помощью. Оказывается, в районе планируют создать еще десяток подобных карьеров.



В конце июня руководитель Минприроды Коми Роман Полшведкин сообщил главе Сыктывдинского района Любови Дорониной, что на основании заявлений предприятий готовится некий проект по заготовке песка и песчано-гравийной смеси, куда войдут участки «Севшор», «Верью», «Лэзымский», «Язель-2», «Вад», «Пычим», «Апрельский», расположенные на территории нашего района. Заявленные участки находятся в непосредственной близости от населенных пунктов. Проведение общественных слушаний законодательством при предоставлении права пользования недрами для добычи полезных ископаемых не предусмотрено. Однако власти, видимо, опасаются негативной реакции местных жителей. Поэтому министр пишет Л. Дорониной: «В целях сохранения стабильной общественной ситуации просим выразить вашу позицию».

Взяли под козырек

А дальше — все по цепочке (точнее, «вертикали власти»). Заместитель руководителя администрации района Наталья Долингер рассылает в администрации сельских поселений «Часово», «Зеленец», «Слудка», «Палевицы», «Апрельский» «указивку»: обозначить свою позицию в отношении разработки карьеров на указанных участках.

Я не знаю, какие отзывы получила администрация района от своих подчиненных. По всей вероятности, ответ будет положительный. А вот жители Язеля написали мне, депутату, письмо, под которым — 61 подпись. Они категорически против разработки новых карьеров, потому что на практике знают, каковы последствия такого «соседства». Язельцы пишут, что в колодцах поселка понизился уровень воды (вода опустилась на глубину вырытого рядом карьера). А кроме того, будут уничтожены традиционные места сбора дикоросов, испортится качество дорог.

Лунный пейзаж

От себя добавлю: территория вокруг Язеля и так в ужасном состоянии, более 10 га находятся под несанкционированной свалкой, образованной не без помощи того самого Минприроды и при молчании местных властей. Здесь и сейчас разрабатывается два карьера. При этом под карьеры вырубаются леса, а все близлежащие дороги пришли в ужасное состояние.

Еще на моей памяти возле поселка был красивый большой бор, куда народ даже из Сыктывкара ездил за грибами и ягодами. Сейчас здесь хоть шаром покати, ничего не растет, да и от бора осталось только название. Не пора ли тому же Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми задуматься над простым вопросом: а что будет дальше? Кого оно охранять будет уже завтра, когда не станет лесов, а земля превратится в карьеры?

Евгений ПОТОЛИЦЫН, депутат Совета Сыктывдинского района.