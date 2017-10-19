Жителям Коми «нарисовали» зарплату

По сообщениям Комистата, в августе 2017 года начисленная заработная плата на одного работника в организациях республики составила 44,1 тысячи рублей. Судя по цифрам, оплата труда в целом по стране на 16 процентов ниже, чем в Коми.

Наибольший размер оплаты труда сложился на предприятиях трубопроводного транспорта, добыче сырой нефти и природного газа, производстве нефтепродуктов, где занято 6 процентов работающих. В этих видах деятельности заработная плата превышала среднереспубликанский уровень в 2,3-3,4 раза.

В то же время работники, занятые торговлей, деятельностью по чистке и уборке, получали менее половины средней заработной платы по республике. Уровень оплаты труда работников культуры и спорта, здравоохранения и предоставления социальных услуг был ниже средней на 29 процентов.

Между тем зарплата, которую предлагают на рынке труда по имеющимся вакансиям, не превышает 26 тысяч рублей. А для молодежи, которая хотела бы работать, на выбор предоставляются должности продавцов, лаборантов, культорганизаторов. 18 октября Служба занятости региона предоставила «Комиинформу» список вакансий. Самая высокая зарплата в этом списке у грузчика – 15 тысяч рублей и у продавца-консультанта — 25. Большинству же претендентов предлагается зарплата в пределах от 7 до 15 тысяч рублей. Другими словами, о 44 тысячах речи даже не идет…

Следует напомнить, что при расчете средней зарплаты по региону не учитываются данные о наемных работниках, труд которых используют индивидуальные предприниматели. Во-первых, эти данные трудно поддаются учету: «ипэшники» часто расплачиваются «черным налом». Во-вторых, зарплаты здесь настолько низкие, что могли бы испортить общую картину.

В общем, статистика продолжает успешно манипулировать цифрами, дабы показать, что уровень доходов населения растет.