Жителям Коми неинтересен пафосный проект, который в спешке навязывают пропагандисты

11 октября в России стартовал общенациональный конкурс, по итогам которого 47 крупных аэропортов получат имена наших выдающихся соотечественников.



Цель проекта, как считают его организаторы — Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество, — «сохранение исторической памяти и духовных традиций». Но судя по тому, какое внимание конкурсу оказывают официальные СМИ, дело тут не в общественниках. А в том, чтобы отвлечь россиян от реальных проблем. На этот проект (среди его инициаторов называют одиозного министра культуры РФ Владимира Мединского) работает государственная пропагандистская машина.

В день, когда верстался номер, судя по цифрам на официальном сайте проекта https://великиеимена.рф, общее число проголосовавших россиян составило 1,5 млн человек. (Главное условие конкурса:

«1 голос – 1 имя», то есть каждый участник может проголосовать всего один раз, но за любой аэропорт.) Инициаторы считают, что это хороший результат. Но так ли это? Что такое полтора миллиона для огромной страны? Скорее всего, это свидетельствует о том, что большинство россиян эта тема совсем не волнует. Ведь даже за московские аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово вместе взятые отдано чуть больше 80 тысяч голосов.

Таким образом, если до 30 ноября (срок окончания голосования) ничего кардинально не изменится, то с большой вероятностью

аэропорт Шереметьево будет носить имя Александра Пушкина. Внуково получит имя Сергея Королева, а Домодедово — Михаила Ломоносова. Впрочем, за имя ученого «борется» также Архангельск. Возможно, Москва уступит ему имя «холмогорского уникума», и тогда Домодедово присвоят имя полководца Георгия Жукова. Хотя имя маршала есть в так называемых шорт-листах еще трех аэропортов: Волгоград, Калуга и Екатеринбург (Кольцово).

Много званых, мало избранных

Кто еще в списках претендентов на увековечение? Конечно, Петр Великий. На право носить его имя претендуют аэропорты Пулково, Санкт-Петербург, Астрахань и Воронеж. За царицу Екатерину Великую голосует Краснодар, за княгиню Ольгу — Псков, за Николая II — Мурманск. Сухопутный Симферополь — за художника-мариниста Айвазовского. А в Красноярске певец Дмитрий Хворостовский на сотню голосов опережает художника Василия Сурикова.

В Калининграде лидирует философ Эммануил Кант, в Сочи — флотоводец Михаил Лазарев, в Минводах и Пензе — Михаил Лермонтов, в Казани — национальный поэт Габдулла Тукай, в Магадане — Владимир Высоцкий.

А как у нас?

Изначально жители Коми предложили на конкурс 56 имен, в том числе Екатерины Великой (даровала Усть-Сысольску статус города), Григория Распутина (по одной из легенд он происходил из коми-зырян), а также смотрителя Ижемского

аэропорта Сергея Сотникова, композитора Якова Перепелицы, бывшего предсовмина Коми АССР Зосимы Панева и др.

На сегодня в списке для голосования три фамилии. Это Петр Истомин, уроженец с. Усть-Ухта, первый коми летчик, участник первой мировой и гражданской войн, расстрелянный белогвардейцами в 1919-м. Николай Оплеснин, уроженец с. Выльгорт, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. И Юрий Спиридонов, первый всенародно избранный глава Республики Коми. (Несмотря на то, что Общественная палата Коми направила ходатайство о включении в шорт-лист четвертого героя — первого руководителя Сыктывкарского аэропорта Николая Банбана — его по-прежнему в список не добавили.)

Жители Коми демонстрируют явное нежелание участвовать в этом конкурсе. Вместе с Анапой и Анадырем столица Коми входит в тройку явных аутсайдеров по числу отданных голосов. Либо конкурс сам по себе мало кому важен, либо предложенные имена для жителей этих городов не настолько «великие».

Напомним, что в Коми сегодня проживает примерно 833,9 тысячи человек. По данным на 19 ноября, зашли на сайт конкурса и оставили свой «лайк» 3671. Это меньше 1%. О каком же значимом мероприятии идет речь?

Еще не поздно отказаться

Как обещают организаторы проекта, победители станут известны уже 5 декабря. И тут вновь встает вопрос: куда и зачем мы спешим? Пермь, к примеру, отказалась участвовать в конкурсе. Что мешает нам последовать ее примеру? Сегодня у аэропорта Сыктывкар есть куда более насущные проблемы. Ежегодно он приносит до 400 млн рублей убытков. У предприятия «Комиавиатранс» нет средств на ремонт двигателей для чешских самолетов L-410, нет средств погасить долг по платежам за приобретенные в лизинг «Эмбраеры», регулярно и в срок выплачивать зарплату сотрудникам. Кредиторская задолженность авиакомпании перевалила за два миллиарда…

Общественная палата Коми пятого созыва «породила» этот мало кому нужный конкурс, та же палата, но уже нового состава может проявить себя сегодня, инициировав решение о выходе из участников этого фарса.

Игорь ВОЛКОВ.