Более 11 тысяч сканированных фотографий известного в Коми фотокорреспондента Рудольфа Конюхова передали в Национальный музей РК 23 декабря нынешнего года его вдова Элла Шатилова и сын Александр Конюхов.

Рудольф Конюхов родился в 1942 году в Сыктывкаре. Фотографировать научился в десятилетнем возрасте, посещая фотокружок, и уже в свои 16 лет начал работать фотокорреспондентом в одной из местных газет. Работа свела его с приехавшей по своим делам москвичкой, которая, будучи на 10 лет старше сыктывкарского паренька, женила его на себе и увезла в советскую столицу. Там он продолжил карьеру фотокора, но в качестве внештатного сотрудника газет «Труд», «Московский комсомолец» и журнала «Советская милиция», часто разъезжая по стране.

В 1969 году он приехал на малую родину в командировку, и случайная встреча в Кировском парке с Эллой Шатиловой вновь изменила его судьбу. Он решил остаться в Сыктывкаре, хотя на работу ни в одну из газет его не брали. По одной из версий, его первая жена бомбардировала редакции с просьбой не принимать Рудольфа Конюхова в штат. И ему пришлось перебраться в Ижму, где он устроился в районную газету «Новый Север», в результате чего архив фотографа пополнился многочисленными снимками оленей, оленеводов и пейзажей тундры.

Вернувшись в Сыктывкар, Рудольф Иванович работал в газетах «Молодежь Севера», «Югыд туй» («Светлый путь»), «Голос строителя» и продолжал колесить по республике. Его уникальные снимки, состоящие из портретов, рабочих эпизодов, лирических этюдов, первомайских демонстраций, пионерских лагерей, строительства Сыктывкарского ЛПК и Печорской ГРЭС, зарождающихся Вуктыла и Усинска хранят живую историю региона и доступны каждому желающему ее ощутить.

А их создатель ушел из жизни в 2009 году в Сочи, где жила его мать. Привыкший к пленке фотограф не желал переходить на цифру, однако редакции газет и журналов в целях экономии отказывались содержать фотолаборатории. А потому последним местом работы Рудольфа Конюхова в Коми стал Республиканский стадион, где лабораторию сохранили.

Уникальные кадры перевели в цифру

В феврале 2023 года возле того же Кировского парка произошла еще одна судьбоносная встреча – на этот раз Элла Шатилова столкнулась с журналистом Игорем Бобраковым и сообщила, что у нее хранится несколько переполненных альбомов с фотографиями и более восьмиста конвертов с негативами Рудольфа Ивановича. Через пару дней журналист вместе с историком Игорем Сажиным забрал у вдовы Конюхова все это богатство, чтобы перевести его в цифру.

Работа заняла почти два года. По словам Игоря Сажина, взвалившего на себя основную нагрузку, в результате кропотливого труда с участием журналистов Натальи Бешкаревой и Игоря Бобракова было оцифровано 11158 фотографий. Более всего историка потряс снимок для «Советской милиции», где сотрудники МВД награждают артиста Юрия Никулина за главную роль в фильме «Ко мне, Мухтар!», а также изображения Сыктывкара 1970-х годов – покосившиеся избы, строящиеся дома, одинокий, заросший травой памятник погибшим красноармейцам. Сканированные снимки, негативы и фотоальбомы вернули законным владельцам – Элле Шатиловой и Александру Конюхову.

Но еще до передачи файлов в Национальный музей Игорь Сажин разместил фотографии Конюхова в соцсетях, вызвав немалый ажиотаж. Люди узнавали родные места, и как они выглядели десятилетия назад, своих знакомых, многие из которых уже умерли.

По словам заведующей отделом истории Национального музея РК Анны Мельниковой, после передачи файлов их подвергнут первичной обработке, составят их точный список, представят экспертно-фондовой комиссии, после чего поставят на учет, дав каждому свой учетный номер. Когда вся эта процедура будет пройдена, можно готовить выставку работ Рудольфа Конюхова. Правда, летом следующего года исторический отдел музея закроют на капитальный ремонт, а потому увидеть эти фото воочию посетителям предстоит только после его завершения.

Григорий АЛИН.