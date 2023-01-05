В Сыктывкаре идут судебные разбирательства, в ходе которых вскрываются злоупотребления со стороны чиновников. Всему виной – «белые пятна» в чувствительной для многих горожан сфере – земельных отношениях.

«Обяжем владельцев»

В июле минувшего года появилась информация о том, что столичные власти наконец-то решили облагородить территорию на улице Тентюковской (от ул. Кутузова в сторону микрорайона «Орбита»). В планах ее комплексно реконструировать, обустроить тротуары, освещение и так далее. Правда, для этого придется провести некую «ревизию» земель, поскольку вроде как местные жители занимались ее самозахватом. Речь идет о 56 участках (из 89), где, по мнению горадминистрации, имеются признаки нарушения границ.

«Обяжем владельцев участков передвинуть свои заборы, это достаточно длительная индивидуальная работа по каждому участку с привлечением надзорных органов и суда. После того как получим доступ к земле, можно нормально провести все измерения, геодезические работы и в последующем запроектировать и обустроить тротуары», – заявила одному из официальных СМИ Наталья Хозяинова, на тот момент еще возглавлявшая городскую администрацию.

Но планы по благоустройству привели к совершенно неожиданным последствиям. В Сыктывкаре, как теперь выясняется, земля фактически является бесхозной, поскольку должным образом не оформлена. Об этом говорилось в ходе судебных заседаний, на которых горожане начали отстаивать права «на свое кровное».

Брать на испуг

Благими намерениями по благоустройству Наталья Хозяинова, сама того не желая, подняла тему царящего в Сыктывкаре хаоса и беззакония во всем, что касается земельных отношений.

Начнем с «красных линий». Поясним, что такими линиями обозначают границы территорий общего пользования. Они подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории (требование Градостроительного кодекса РФ). В составе генерального плана Сыктывкара, как выяснилось на одном из судебных заседаний, отдельного плана «красных линий» и разбивочного чертежа «красных линий» не утверждалось. А из карт, утвержденных в составе генерального плана, не усматривается, что на них отображены «красные линии».

Ситуация напоминает известную советскую комедию «Кавказская пленница». «А ты не путай свою личную шерсть с государственной», – говорит один из персонажей фильма. Но как тут не попутать свое с чужим (даже случайно), если в Сыктывкаре четко не обозначено, где частная земля, а где – общего пользования. Ведь нет никаких «красных линий»!

Поэтому на сегодняшний день владельцев земельных участков можно только брать на испуг, уговаривая подвинуть те же заборы.

Обошлось без полиции

Впрочем, «красные линии» – это еще цветочки. А вот «ягодки» гораздо хуже. На одном из судебных заседаний всплыла совершенно возмутительная история. Представительница горадминистрации без разрешения владельца дома и в его отсутствие проникла на частную территорию и произвела замеры земли. Как такое вообще возможно? А если бы дом караулила не очень добрая собака? Еще хорошо, что дело обошлось без заявления в полицию о незаконном проникновении в частные владения.

Девушка из горадминистрации пыталась при помощи рулетки измерить площадь чужого участка. И даже выяснила, что там вроде есть что-то лишнее. Это выходило по ее примерным прикидкам, которые фигурировали во время судебного разбирательства.

«Игра в рулетку»

А теперь представим ситуацию. Приходит человек в магазин, просит кило фруктов, ему продавец накладывает товар без взвешивания, просто на глазок прикидывает, сколько там граммов. Согласитесь, что покупатель на такого продавца посмотрит, в лучшем случае, как на странного человека, а то и вовсе как на жулика.

Земля ведь тоже товар. И измерять ее нужно не дедовским способом – в 21-м веке живем! Есть геодезические службы и инженеры, специально обученные для работы с землей, есть космические технологии для точного определения местоположения и размера участка. А тут – обычная рулетка! Естественно, в суде результаты такой халтурной работы горадминистрации даже не стали всерьез рассматривать.

Рукотворный бардак

Таким образом в ходе судебных разбирательств вскрылся скандальный факт: госсобственность на землю в Сыктывкаре не разграничена цивилизованным способом.

Это следствие того, что у нас в столичной администрации нет отдела по градостроительной документации, сотрудники которого занимались бы генеральным планом застройки, составлением плана очередности застройки, проектами межевания территории и так далее. То есть нет квалифицированных людей, которые планировали бы будущее столицы.

Необходим контроль за землей со стороны общественности. В 2014 году в Земельный кодекс РФ была введена статья об общественном контроле, но, к сожалению, на сегодняшний день она носит лишь декларативный характер, поскольку нет ряда подзаконных актов.

Хотя действующее законодательство дает полномочия создавать «народные» органы контроля и региональной, и муниципальной власти. Почему бы не воспользоваться очевидным плюсом для создания атмосферы открытости и взаимопонимания в обществе?

Только беда в том, что эта «открытость» нужна далеко не всем. Отсюда и многолетняя потешная борьба с так называемой точечной застройкой. Рукотворный бардак – это просто праздник для нечистых на руку чиновников и местечковых олигархов, которые за четверть века изуродовали облик столицы своими несуразными коммерческими «хотелками», а густонаселенный микрорайон «Орбита» превратили в «бетонный мешок».

Услышит ли Путин?

На протяжении нескольких лет с фактами злоупотреблений в сфере землепользования в Республике Коми борется руководитель региональной общественной приемной «Комитета по противодействию коррупции» Евгений Потолицын. Собранные им материалы дали основание обратиться в федеральные правоохранительные структуры, а также к Владимиру Путину.

В своем обращении к президенту Евгений Потолицын подчеркивает, что в период с 2017 года по настоящее время высшими муниципальными должностными лицами проводятся мероприятия в области градостроительства и землепользования, в ходе которых грубо нарушаются права граждан с использованием служебного положения и (или) злоупотребления им.

В частности, при отсутствии необходимой утвержденной градостроительной документации на территории Сыктывкара проводятся необоснованные внеплановые выездные проверки, а также не предусмотренные нормативными правовыми актами подворовые обходы; не соблюдаются муниципальные административные регламенты; сроки проверок намеренно затягиваются, что создает невозможность постоянного ожидания гражданами муниципальных инспекторов, которые в отсутствие правообладателей земельных участков самовольно проникают на их территорию и жилища; в отсутствии законно установленных «красных линий» понуждают граждан сместить границы своих земельных участков без выплаты соответствующих компенсаций, что в целом привело к систематическим нарушениям прав и законных интересов.

Сергей МОРОХИН.