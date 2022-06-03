Каждую весну Вычегда все ближе подступает к домам жителей Подтыбка Корткеросского района. Ежегодно в половодье здесь обрушается от двух до пяти метров берега. За минувшие двадцать лет река поглотила часть поселка, под воду ушли пять хозяйств. И Вычегда продолжает наступать на жилые и хозяйственные постройки.

Очередь двигается назад

Рассказывает Лидия Кофель, которая вместе со своей 83-летней мамой живет в доме № 56 по улице Советской:

– Мы живем в постоянном страхе, что скоро окажемся под водой. В 2020 году администрация Корткеросского района нашу семью (тогда нас здесь проживало четверо, год назад умер отец, не дождавшись переселения) поставила на учет как имеющую право на получение социальных выплат на строительство или приобретение жилья. Потому что наш дом расположен в зоне разрушения берега. Тогда мы были в общей очереди под номером 409. В мае этого года я обратилась в Минстрой Коми с просьбой ускорить выплату, так как берег реки продолжает разрушаться. И вот на днях получила ответ, что я уже стою под номером 4043. Да как же так? Почему очередь двигается не вперед, а назад? – возмущается Лидия Яковлевна.

На этот вопрос Л. Кофель получила такой ответ: «Предоставление гражданам социальных выплат на строительство или приобретение жилья за счет средств республиканского бюджета осуществляется в рамках реализации закона Республики Коми от 5 апреля 2005 г. № 30-РЗ. Законом определены 15 категорий граждан, имеющих право на получение социальных выплат на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий, включая категорию «граждане, зарегистрированные в установленном порядке по месту жительства в сельских населенных пунктах и проживающие в жилых помещениях, расположенных в зоне разрушения берегов рек на указанных территориях».

По состоянию на 1 января 2022 года в единый список граждан, имеющих право на получение социальных выплат в рамках закона, сформированный Минстроем Коми, включена 4791 семья, состоящая на учете на получение социальных выплат для улучшения жилищных условий.

На 2022 год на предоставление гражданам социальных выплат в рамках реализации закона РК предусмотрено выделение средств из республиканского бюджета в сумме 9440,5 тыс. рублей, из этих средств социальные выплаты могут быть предоставлены четырем семьям. Вопрос о предоставлении вашей семье социальной выплаты будет решаться в порядке очередности… № 409 – это была очередность по Корткеросскому району по состоянию на 18.06.2020 г. № 4043 – это номер по состоянию на 1 января 2022 г. в едином по Республике Коми списке граждан, имеющих право на получение социальных выплат».

«А до смерти – четыре шага»

– Получается, что не видать нам помощи, – расстраивается Лидия Яковлевна. – Как бы не оказаться в реке вместе со всем подворьем. Ведь наш дом уже на самом краю. Мы уже передвинули забор поближе к дому, урезав большую часть огорода, часть которого уже затопило. Выход из бани тоже буквально через три-четыре шага заканчивается обрывом. Пришлось разобрать гараж. В 2019 году отец вышел за дровами и чуть не свалился в реку, потому что в это время произошел обвал. Он тогда чудом спасся – успел отпрянуть назад. Теперь от крыльца нашего дома всего восемь метров до обрыва.

Время не терпит

Лидия Кофель рассказала, что до пенсии работала в поселковой администрации соцработником, не раз помогала людям. А теперь сама нуждается в помощи. 18 июня ей исполнится 61 год, перенесла онкозаболевание. По ее словам, возможно, болезнь спровоцировала именно стрессовая ситуация – буквально на глазах поселок уходит под воду.

Самостоятельно строить дом женщина не может. На ее руках престарелая мать-инвалид. Квартира ее муниципальная, поэтому в нынешней ситуации ее должны переселить из зоны обрушения. Но республиканские власти с переселением не спешат.

– Перед нашим домом было пять подворий, которые ушли под воду, – вспоминает Лидия Яковлевна. – Жителей тех домов переселили. Помню, лет десять назад переселяли одинокого мужчину. Он даже отказывался переезжать, когда мы грузили его вещи в машину, говорил, что можно повременить. А буквально через два дня обвалилась земля до крыльца его дома. А сейчас и наш дом оказался на самом краю. Ждать уже нет времени.

По словам Лидии Кофель, на краю обрыва находится и поселковая пожарная часть. Но им вроде выделили участок земли подальше от Вычегды. Вода подмывает берег не только весной, но и дождливой осенью. В советское время выручали дноукрепительные работы. С закрытием леспромхоза это дело забросили.

Уже несколько раз в Подтыбок выезжала специальная комиссия, чтобы составить акты по результатам обследования опасного участка берега. Специалисты думали укреплять, подсчитывали, сколько это будет стоить, и пришли к выводу, что дешевле переселить людей из опасной зоны. Однако берег рушится быстрее, чем двигается очередь.

Екатерина МАКАРОВА.