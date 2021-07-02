Недавно в Айкино появился свой фонтан с шишечкой, эту красоту оценили далеко не все жители Усть-Вымского района.



Почти 1,49 млн рублей ушло на обустройство фонтана. Источники финансирования – бюджет поселения Айкино, субсидии из республиканского бюджета, а также внебюджетные средства.

Изначально сама идея с фонтаном вызвала резкие споры среди жителей района. Многие посчитали подобные траты неразумными, поскольку есть в районе достаточно проблем, требующих первоочередного финансирования.

Депутат Совета поселка Жешарт Дмитрий Новожилов считает, что у чиновников в приоритетах лишь декорации. В том же Айкино в двух колодцах весной воды не было, а где ее потом брать, когда нет водопровода? «На днях прокатился по деревням, входящим в наше городское поселение, – рассказывает депутат. – Нашел только один общедоступный колодец с питьевой водой – возле школы №2. Сохранился он благодаря местным жителям, которые за ним ухаживают. От дальних домов до него около полутора километров. Действующая там колонка с питьевой водой весьма подозрительна, поскольку имеет какие-то посторонние запахи… Лет 20 назад, когда общедоступных колодцев было предостаточно и за их состоянием приглядывали местные власти, осуществлялся дополнительно еще и подвоз воды. Вот бы эти «фонтанные» деньги направить на обустройство колодцев».

Еще многие жители Жешарта считают, что главе администрации Усть-Вымского района Галине Плетцер (именно она на своей страничке в социальных сетях разместила фото фонтана с шишечкой) следует больше уделять внимания экологическим проблемам. В конце июня по Вычегде возле поселка опять поплыла какая-то бурая слизь, а еще Жешарт постоянно накрывает древесной пылью от находящегося здесь фанерного производства.

В районе продолжается пресловутая оптимизация социальных учреждений. В июне было объявлено о закрытии старейшей школы Жешарта. Сегодня уже речь идет о частичном расформировании детских садиков в селе Усть-Вымь, поселках Жешарт, Казлук и Мадмас. Технический персонал дошкольных и общеобразовательных учреждений переводят на полставки, либо какие-то ставки сокращаются полностью.

В нынешний сложный период сельчанам точно не до любования красотами фонтана.

Сергей ПАВЛОВ.