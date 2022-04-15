Отсутствие у мэрии четкой и внятной позиции по отношению к точечной застройке уже привело к губительным последствиям для столицы Коми. Похоже, что чиновники даже не собираются исправлять собственные ошибки.

Отдали на «растерзание»

Такой вывод напрашивается из-за ситуации с последним свободным участком в густонаселенном микрорайоне «Орбита» (народное название – «бетонный муравейник»), где чиновники умудрились за последние два десятилетия отдать на «растерзание» предпринимателям все мало-мальски пригодные для застройки участки земли. За последний из них (и самый большой – 9 тысяч кв. метров) неравнодушные горожане ведут борьбу уже на протяжении пяти лет. Здесь они видят парковую зону, а не очередную многоэтажку.

Жители микрорайона (а их уже около 60 тысяч) заслуживают, чтобы в «Орбите» появился «зеленый островок» посреди стандартных железобетонных коробок. Между тем их среда обитания постоянно ухудшается. Это касается, в частности, и транспортной перегруженности здешних дорог, на которых часто возникают автомобильные пробки. А ведь еще в 90-е годы центр города с «Орбитой» должна была связать среди прочих и улица Первомайская, но ее широкая часть неожиданно обрывается сразу за управлением МВД России по Сыктывкару. И сколько еще ждать новой дороги?

Из-за густонаселенности «Орбиты», которая продолжает активно застраиваться в сторону Эжвы, обостряются проблемы с устройством в детские садики и школы.

Втихаря от общественности

Напомним, что на земельном участке, о котором идет речь в этой публикации, согласно генеральному плану застройки города, должен был появиться культурно-спортивный центр. Но чиновники втихаря от общественности все переиграли. Согласно официальной версии они этот огромный участок земли, расположенный в самом центре «Орбиты», попросту отдали «добрым людям».

Случилось это в то время, когда у власти в Сыктывкаре и республике находились, мягко говоря, люди нечистоплотные, за что и понесли заслуженное уголовное наказание. Воровство у них было поставлено на поток, а тут вдруг такая неслыханная щедрость. «За спасибо» отдали 9 тысяч квадратных метров драгоценной столичной землицы! Почему-то эта мутная история вообще не заинтересовала надзорные органы.

Сейчас на пустыре расположена автостоянка, а в планах возведение многоэтажного жилого дома. Точнее, в этих самых «планах» дом фигурирует уже последние пять лет. Два последних года было лишь некоторое затишье, по всей видимости, связанное с выборными кампаниями и переводом земли из аренды в частную собственность.

Несуразный разговор

В марте по социальным сетям вновь начала «гулять» информация о строительстве многоэтажного дома. Причем был выложен даже его эскиз. Сыктывкарские активисты Станислав Штралер и Дмитрий Махов встретились с заместителем главы горадминистрации Александром Можеговым, чтобы прояснить ситуацию.

Разговор получился каким-то несуразным. В свое время мэрия обещала договориться с нынешними собственниками пустыря на «Орбите» об обмене: мы вам выделим земельный участок в другом месте, а здесь пусть будет парковая зона. Теперь выясняется, что никаких договоренностей достигнуто не было. Более того, господин Можегов посоветовал общественникам самим подыскивать территорию для обмена. Удивительное предложение, похожее на издевательство.

Выдумки чиновников

Между тем компромиссный вариант разруливания острой ситуации был подсказан Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Коми еще осенью прошлого года. На соответствующий запрос Станислава Штралера пришел ответ из министерства: «По информации, представленной администрацией ГО «Сыктывкар», на территории г. Сыктывкара отсутствуют свободные равноценные земельные участки, которые можно предложить для обмена на рассматриваемый участок. В соответствии с изложенным к указанному вопросу целесообразно вернуться в случае сноса жилых домов, признанных аварийными и непригодными для проживания, и освобождения соответствующих земельных участков».

Напомним, что в Сыктывкаре ветхие и аварийные дома сплошняком занимают целые кварталы. Поэтому нет в столице никакого дефицита земли – это все выдумки чиновников.

В собрании отказать!

9 апреля состоялось что-то вроде схода жителей «Орбиты», на котором было решено направить в горадминистрацию заявление о проведении собрания жителей с официальным присутствием на нем чиновников, депутатов Совета Сыктывкара и Госсовета Коми. 13 апреля горадминистрация оперативно отреагировала: собрания не будет, не положено.

Кстати, на встречу 9 апреля из депутатов пришел только Илья Богданов, избранный в Госсовет РК. Он считает, что у администрации есть возможность достигнуть договоренности с компанией «Ассорти плюс» по «Орбите». Очередная многоэтажная коробка здесь точно не нужна.

– Проблему с данной территорией можно было решить раз и навсегда ровно пять лет назад, – рассказывает Илья Богданов. – Тогда по требованию инициативной группы (156 подписантов) мною были внесены изменения в градостроительном зонировании данной территории (перевод из зоны застройки многоквартирными домами Ж-1 в зону «Р-5 Зона тематических парков»). Но решением большинства депутатов Совета Сыктывкара вопрос дважды был снят с рассмотрения с формулировкой «до вынесения решения судом». А суд в свою очередь переносился «до вынесения решения Советом» и в итоге отказал в требованиях. Сегодня же только собственник участка может инициировать изменение зональности, и, скорее всего, он наступать на горло самому себе не намерен.

Кстати

А что там Путин сказал?

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин в своем указе о национальных целях и стратегических задачах поручил правительству к 2024 году повысить показатели качества городской среды в российских городах.

В указе дано поручение по созданию механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды. Интересно, как чиновники намерены выполнять установки гаранта Конституции? Видимо, как обычно, то есть – никак.

Сергей МОРОХИН.