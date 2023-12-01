Росстат обнародовал тревожные данные: износ жилищного фонда в стране вырос до 31 процента, а доля жилья, изношенного более чем на две трети, составляет 6,5 процента. Средний возраст жилья перешагнул за 40 лет. При этом возраст у 30 процентов домов больше 50 лет.

Кто-то скажет, что не все так плохо, поскольку по техническим нормативам дом при износе от 21 до 40 процентов считается еще вполне пригодным для проживания. Дома с износом от 41 до 60 процентов уже обычно требуют капитального ремонта, но жить в них худо-бедно еще можно. К тому же есть горизонт планирования, есть время присмотреться к другому жилью (если, конечно, финансы позволяют).

А вот все жилье, имеющее износ более 60 процентов, считается аварийным или ветхим, требуется замена конструктивных элементов и инженерных коммуникаций. Но в таких домах, несмотря на чудовищные условия, продолжают жить тысячи людей, в том числе дети, старики, инвалиды…

Кончается век «хрущевок»

С 2030 года будут интенсивно подходить к предельным срокам эксплуатации так называемые «хрущевки», построенные в 60-х годах прошлого столетия.

В каждой старой пятиэтажке, которыми застроен центр столицы, обычно до ста квартир. То есть речь идет о многих тысячах горожан, которым предстоит как-то решать свои жилищные проблемы. Напрямую эта проблема касается и жителей других населенных пунктов.

То есть в ближайшие годы следует ждать резкого роста ветхого и аварийного жилья.

Работали как китайцы

Первые панельные дома в Коми появились в Ухте (1959 год), в 1962-1963 годах в Воркуте и Сыктывкаре. В то время строили много и быстро. Сейчас в это трудно поверить, но один из домов в «столице мира» возвели всего за 16 дней! Сейчас в такие сроки могут уложиться разве что китайцы, которые удивляют весь мир своим трудолюбием и дисциплиной.

Впрочем, и наши строители могли бы возводить дома быстро, если бы отрасль не потеряла заводы по производству панельных блоков. Ведь технология крупнопанельного домостроения напоминает сборку конструктора. Главное, чтобы все детали были под рукой. Обычно от забивки свай до вручения ключей от квартир в «хрущевках» счастливым новоселам проходило всего 4-5 месяцев.

В свое время в Ухте и других городах Коми АССР была создана мощная база ДСК (домостроительных комбинатов), благодаря которой активно велось строительство жилья на Европейском Севере. При помощи тех же ухтинцев застраивалась даже столица Ненецкого округа – город Нарьян-Мар. Но сегодня все это в прошлом. Строительные мощности при диком российском капитализме оказались лишними – о дальнейшем развитии Крайнего Севера уже речь не идет. Теперь стоит вопрос только о выживании.

«Советское наследие»

А еще есть «брежневки» – дома, построенные в 70-е годы, также в основном пятиэтажные. Их в Сыктывкаре более ста. Они комфортнее «хрущевок» (в которых кухоньки были от 4 до 6 кв.м). В «брежневках» появились отдельные санузел и ванная комната.

Конечно, эти дома еще послужат, если за ними ухаживать и заниматься косметическим ремонтом крыш и подъездов. Но время летит быстро.

Именно на 60-80-е годы приходится пик жилищного строительства. Теперь настало время задуматься, что делать со всем этим «советским наследием».

Но дойдет ли очередь до крупнопанельных домов, если еще с деревянным «наследием» не разобрались? Именно деревянные многоквартирные дома в основном относятся к аварийному и ветхому жилому фонду, ликвидацией которого власти Коми занимаются уже второе десятилетие, причем безуспешно.

Ждать – и точка

В марте этого года на рабочем совещании в Госсовете Коми с участием представителей Службы стройжилтехнадзора были озвучены следующие цифры: в регионе 46 процентов домов имеют степень износа от 31 до 65 процентов, 13 процентов – от 65 процентов, 12 процентов домов – износ свыше 70 процентов. Как видим, показатели значительно хуже общероссийских.

Раз официально признано, что на сегодняшний день фактически порядка 12 процентов жилого фонда Коми не подлежит капитальному ремонту, то что делать с людьми, проживающими в таких экстремальных условиях?

Но руководством Коми вопрос так вообще не ставится. Чиновники ориентируются на государственную программу по переселению из ветхого и аварийного жилья. Что удивительно, на бумаге она выполняется, в некоторых случаях даже с опережением сроков. Главное – встать в очередь и ждать, ждать…

«Аварийная» столица

По данным на апрель 2023 года досрочно выполнили программы (на 2019-2025 годы) по переселению Сыктывкар, Усинск, Ухта, Княжпогостский и Удорский районы. Среди отстающих Койгородский (29 процентов от плана по переселению), Сыктывдинский (27), Корткеросский (21), Троицко-Печорский (20) и Усть-Куломский (14 процентов) районы.

Вроде картинка вырисовывается неплохая, по крайней мере, по Сыктывкару. Но на самом деле это далеко не так. В реестре аварийного и ветхого жилья числится 870 многоквартирных домов. Ровно сто из них должны были быть расселены еще в 2020-2022 годы. Более 500 домов по плану расселить до 2028 года, остальные – до 2030 года.

Но даже конкретные сроки переселения ничего не значат, их могут перенести в любой момент. Причины всегда найдутся.

Чуткое ухо

Список аварийного и ветхого жилья не только не уменьшается, а наоборот, увеличивается. Только за ноябрь этого года он пополнился тремя многоквартирными домами, с начала года прибавилось 29 МКД.

А всего через несколько лет «волной» пойдут и «хрущевки». То есть ситуация с аварийным и ветхим жильем станет вообще критичной, если уже не стала. Зато по отчетам чиновников все будет выглядеть замечательно. Они чутким ухом улавливают пожелания начальства и рисуют нужную картинку.

Можно вспомнить экс-главу Коми Сергея Гапликова, который в августе 2016 года на встрече с главой государства бодро отчитался о том, что за 10 месяцев (за время его нахождения в Коми) было введено в строй в девять раз больше жилья, чем за все время реализации программы по переселению на территории региона. Вот она – скромность!

Печора – караул!

Пожалуй, ситуация с аварийным и ветхим жильем еще хуже только в Печоре. Там также большой процент неликвидного жилья, но только жить в нем – ад, так как более ста проблемных домов были построены в 40-50-е годы. Из них 80 домов имеют брусчатые стены. Из 838 домов в Печоре 299 признаны аварийными (35,68 процента), ветхими 23 дома (2,74 процента).

Пару лет назад в Печоре обрушился потолок в одном из ветхих многоквартирных домов, хорошо, что никто не пострадал. Надзорные органы долго разбирались, почему дом не расселили вовремя, куда смотрела местная администрация, но по факту никто не был наказан.

Всего в Коми признано аварийными (данные на 2023 год) 2155 многоквартирных домов (каждый пятый дом), ветхими – 232 дома.

Осталось только название

С периодичностью раз в два-три года в Коми появляются масштабные программы по возведению целых жилых микрорайонов на месте разваливающихся домов. Но всякий раз что-то мешает. То деньги кончились, то чиновников неожиданно берут под стражу, как в случае с командой экс-главы Коми Вячеслава Гайзера. Именно при нем планировали

обустроить мини-полис между Сыктывкаром и Эжвой под названием «Югыд чой» («Светлая горка»). Название только и осталось.

Еще совсем недавно высокопоставленные чиновники Желтого дома говорили о необходимости рассмотреть вариант переселения жителей Инты и Воркуты в Сыктывдинский и Сысольский районы, именно под них обустроить там новые поселки.

Но эти и другие подобные прожекты оказались «воздушными замками».

Кстати

Миллиардер из «хрущобы»

В этом доме жил Рома Абрамович

Пожалуй, самая известная «хрущевка» в Коми – это дом № 78 по Октябрьскому проспекту в Сыктывкаре, 1966 года постройки. Здесь с родителями непродолжительное время проживал будущий олигарх Роман Абрамович (в 1970 году после смерти родителей 4-летнего Рому забрал в Ухту его дядя).

Надо признать, что «пятиэтажка Абрамовича» и по сей день находится в удовлетворительном состоянии. Строили дома на совесть. Кстати, отец Романа Абрамовича – Аркадий Нахимович – имел прямое отношение к строительной отрасли – работал снабженцем в объединении «Комистрой».

Сергей МОРОХИН.