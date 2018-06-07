Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Коми сообщает, что мошенники осваивают новую схему обмана граждан — через Viber.
Аферисты рассылают уведомления о якобы «найденных страховых начислениях» и запрашивают номер индивидуального лицевого счета. За последний месяц в республике увеличилось количество обращений граждан в управления ПФР о получении ими подобных уведомлений.
В связи с этим доверчивых граждан ПФР призывает игнорировать данные сообщения и не переходить по указанным в них ссылкам. Напоминаем, сотрудники Пенсионного фонда России не сообщают о каких-либо денежных поступлениях по телефону, не делают рассылки через мессенджеры, не запрашивают по телефону персональные данные и номера банковских карт.
Необходимо быть бдительными, не доверять сомнительным финансовым предложениям, не сообщать никому свои персональные и паспортные данные, номер СНИЛС и особенно — данные банковских карт.
Жулики проявляют изобретательность
Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Коми сообщает, что мошенники осваивают новую схему обмана граждан — через Viber.