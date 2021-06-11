«Жуликов развелось – как грязи…» Пенсионер стал очередной жертвой финансовой пирамиды

На текущей неделе в редакцию «Трибуны» обратился сыктывкарец Леонид Жеребцов, который рассказал типичную в наше время историю. Об этом пишут газеты, о них рассказывают по телевизору, однако граждане вновь и вновь наступают на те же грабли.

22 октября прошлого года Л. Жеребцов стал членом КПО «Юнион Финанс» – потребительского кооператива, который обещал своим пайщикам 10-процентное вознаграждение. Согласитесь, по сравнению с тем, что предлагают банки, предложение заманчивое. Леонид Михайлович, человек уже немолодой, с богатым жизненным опытом, договор заключил на три месяца. Но когда в январе 2021 года он явился за деньгами с «наваром», ему сказали, что у кооператива возникли «затруднения».

Леонид Михайлович узнал, что «затруднения» достаточно серьезные: головной офис КПО «Юнион Финанс», находящийся в Санкт-Петербурге, закрылся, и даже решается вопрос о его банкротстве. Тем не менее, сыктывкарцу предложили звонить в головной офис и сообщили телефон. С трудом пенсионеру удалось дозвониться до культурной столицы, где его заверили, что «выплаты идут», надо только подождать…

Подводные камни

Клиентами, а значит, жертвами финансовых пирамид чаще всего становятся пенсионеры – люди честные и доверчивые.

Главной особенностью договора с подобными «конторами» является пункт о возврате денег. В соглашении о паевом взносе прописано, что кооператив возвращает деньги только через 3 месяца после обращения, хотя проценты по истечении срока вложения уже не начисляются. То есть по окончании срока вклада паевого взноса никаких денег вы не получите. По договору вы имеете право их получить лишь через несколько месяцев.

Действует на клиентов и такой финт, как рекламные обещания. Из рекламы и публикаций данного кооператива можно понять, что у организаторов все прекрасно: надои коров на принадлежащих кооперативу фермах выше всех рекордов, большая прибыль поступает от такси, проката машин, автомоек, иных вложений. Так по крайней мере указано на их многочисленных сайтах и в группах в социальных сетях.

Есть в рекламе и сообщение о страховке. Но это, по всей вероятности, фикция. Итог печальный: в апреле Леонид Михайлович получил сообщение, что деньги ему начнут возвращать частями, но и то – через 3-5 месяцев… Если же информация о банкротстве подтвердится, о деньгах, по-видимому, и вовсе придется забыть. Практика показывает, что те, кто судился с такими кооперативами, даже в случае выигрыша в суде денег не получили: денег на счетах банкрота не оказывалось.

Поэтому, прежде чем нести свои деньги в кооператив в виде пая, надо трижды подумать, почитать законы, проконсультироваться с юристом о рисках.

Что ответил прокурор?

Наш читатель решил поискать защиту в органах: обратился в полицию и прокуратуру Сыктывкара. А получив ответ из городской прокуратуры, подписанный заместителем прокурора города А. Авроровым, написал жалобу в прокуратуру страны.

По мнению Леонида Жеребцова, в трехстраничном ответе, подписанном господином Авроровым, нет конкретного решения, но многословно объясняется, что его жалоба отправлена в полицию, а защиту нарушенных гражданских прав осуществляет суд. Ветеран считает, что вместо ответа по существу он получил обыкновенную отписку.

Вывод он делает и вовсе грустный: «Жуликов развелось как грязи. А надзорные органы не успевают их даже отслеживать, а тем более, защищать права граждан. Остается надеяться только на себя…»

Анатолий ПОЛЬКИН.