Жулику – сейф с деньгами (Криминал от 28 марта)

Молодая сыктывкарка поддалась на уловки мошенников.

В полицию обратилась мать девушки, заявившая, что ее дочь передала неизвестному мужчине семейный сейф с деньгами и драгоценностями. Общий ущерб составил 1 млн 208 тысяч рублей. Мошенник запугал жертву, заявив, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан, на имя девушки якобы оформлены кредиты. Скоро в ее дом приедут с обыском, припугнул он и посоветовал собрать ценности и передать их специальному «сотруднику». Девушка выполнила требования и отдала сейф прибывшему курьеру. Им оказался 22-летний житель столицы республики. Парень задержан при попытке покинуть республику, похищенное изъято.

Чайник ударил в голову

60-летняя сыктывкарка запустила стеклянным чайником в голову родственницы.

Дело было в селе Пажга. Женщина вместе с семьей брата после посещения кладбища решили отдохнуть и выпить на веранде дома. В какой-то момент между ней и снохой завязался спор по поводу наследства. Заметив, что жена брата замахнулась на нее пластмассовой бутылкой, пенсионерка схватила чайник. Бросок оказался точным: чайник раскололся о голову потерпевшей, причинив ей кровоточащие раны. В суде потерпевшая ходатайствовала о прекращении уголовного дела за примирением сторон, однако судья назначил пенсионерке наказание в виде четырех месяцев исправительных работ.

Хотел «развеселить» свадьбу

Усинец, высунув руку в окошко автомобиля, несколько раз выстрелил из пистолета в воздух.

В полиции 39-летний уроженец Чеченской Республики пояснил, что он решил развеселить участников свадьбы. Когда кортеж из пяти машин остановился возле светофора, он якобы выкинул на дорогу ленточный взрывпакет, после чего продолжил движение. При этом у мужчины был изъят пистолет. Мировой судья назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей за стрельбу в общественном месте с конфискацией пистолета.

Спящая женщина лишилась золота

У 39-летней жительницы Вуктыла украли ювелирные украшения на 100 тысяч рублей.

48-летний экс-супруг потерпевшей был неоднократно судим. Однажды они вместе проводили вечер за распитием спиртных напитков, а когда женщина уснула, мужчина забрал у нее наличные деньги (2,5 тысячи рублей), снял золотые цепочку и браслет. Украшения сдал в ломбард и потратил вырученные деньги. В настоящее время он арестован.

Школьник списал деньги

В Печоре школьник отоварился в магазине за счет незнакомого пенсионера.

64-летний житель Печоры выронил на улице банковскую карту, а спустя некоторое время получил СМС о списании денег со счета. Карту нашел 16-летний школьник, который накупил в магазине товаров на 3,4 тысячи рублей. В полиции подросток признался в содеянном, пояснив, что не догадывался о последствиях своих действий. Между тем, как отмечают в МВД по Коми, списание денег с найденной банковской карты квалифицируется как тяжкое преступление.