В прошлом году широко отмечалось 100-летие со дня рождения легендарного Ивана Морозова, который с 1965 по 1987 годы возглавлял Коми обком КПСС. К юбилею этого государственного деятеля выходили газетные и журнальные публикации, издавались книги. Казалось, вся его биография давно исследована, в ней нет белых пятен. А на самом деле – есть!

Как выяснилось, одно время Иван Павлович работал в республиканской газете «Красное знамя». Являлся собственным корреспондентом этого издания в заполярном городе. Но об этом периоде его жизни в официальных источниках нет никаких сведений. И накануне Дня российской печати (отмечается 13 января) «Трибуна» попытается хотя бы отчасти восполнить этот пробел.

Неожиданная встреча

Шел октябрь 1973 года, в Сыктывкарском сельскохозяйственном техникуме (расположен в селе Выльгорт Сыктывдинского района) была развернута выставка достижений наших аграриев. Надо признать, что именно в 70-е годы прошлого столетия они добивались выдающихся результатов, поэтому и заслуженно получали разные награды, в том числе и самую главную награду страны – звания Героев Социалистического Труда. Посетил эту выставку и первый секретарь Коми обкома партии Иван Морозов. По случаю его приезда на выставку пришло много начальников районного и республиканского масштаба.

И вдруг совершенно неожиданно в этой разношерстной толпе Иван Павлович заприметил человека с фотоаппаратом. Подошел к нему как к старому знакомому, дружески похлопал по плечу. Многие перекинулись удивленными взглядами: мол, кто это такой? Это был Алексей Михайлович Москотельников, фотокорреспондент сыктывдинской районной газеты «За коммунизм» (сейчас она называется «Наша жизнь»).

Известный журналист и краевед Александр Сугоров (автор более ста книг) рассказал историю знакомства Алексея Москотельникова и Ивана Морозова. Оказывается, в середине 50-х годов они вместе работали в газете «Красное знамя». Будущий первый секретарь Коми обкома КПСС в то время был собственным корреспондентом газеты в Воркуте. Таким образом всесильный первый секретарь обкома и скромный сотрудник районной газеты когда-то были коллегами по журналистскому цеху.

Загадка из прошлого

С 1951 года Иван Павлович связал свою судьбу с Крайним Севером. В 1953 году его избрали председателем исполкома Воркутинского горсовета. В 1957 году он возглавил исполком горсовета Инты, а вскоре был избран первым секретарем Интинского горкома КПСС. Почему из его официальной биографии «исчезла» информация о его журналистской деятельности, до сих пор остается загадкой.

Поначалу к истории с Москотельниковым я отнесся как к исторической байке: мало ли что там было полвека назад. Но однажды мне попалась на глаза публикация в газете «Заполярье», в которой была изложена подробная биография Ивана Морозова (он был выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР по Воркутинскому избирательному округу №581 по выборам в Совет Национальностей от Коми АССР). В ней как раз и было указано, что с июня 1956-го по октябрь 1957 года он работал собкором «Красного знамени» в Воркуте.

Вспоминал и гордился

О чем писал журналист Иван Морозов? О проблемах благоустройства Воркуты, передовиках производства, о том, что молодежь, отслужившая в армии, едет работать на шахты и стройки Крайнего Севера, о шахтерских здравницах и так далее.

По словам Ивана Ивановича Свистельника, в 1975 году, когда его пригласили работать помощником Ивана Морозова, тот напомнил о своем журналистском прошлом. Более того, он гордился тем, что работал в газете, где получил бесценный опыт по редактированию текстов, да и смог лучше узнать проблемы региона. Иван Павлович работу журналистов считал такой же сложной, тяжелой и ответственной, как труд шахтеров, лесников и аграриев.

Газета – как лифт

На примере «Красного знамени» ярко видно, что в стране Советов работали социальные лифты. Сегодня сложно представить, чтобы журналист смог сделать столь завидную чиновничью карьеру без знакомств и родственных связей. Причем Иван Морозов не просто занимал высокие должности, а внес реальный вклад в социально-экономическое развитие региона. Это при нем Коми АССР стали называть «республикой молодых городов», сюда, на Север, охотно ехала работать молодежь со всей страны.

Книги и фильмы

И ведь успешная карьера сложилась не только у «краснознаменца» Ивана Морозова, но и у других его коллег. Так, собкор «Красного знамени» по Ухте Александр Рекемчук стал известным советским писателем, по его произведениям в 60-е годы снимались художественные фильмы.

Заметное место в его биографии занимает работа в должности главного редактора «Мосфильма». Именно при нем на киностудии снимались такие известные кинофильмы, как «Солярис», «Кавказская пленница», «Война и мир»…

Кремлевский спичрайтер

Другой журналист – Александр Мурзин, который в одно время с Рекемчуком и Морозовым работал в «Красном знамени», стал в 70-е годы главным кремлевским спичрайтером, готовил доклады для Леонида Брежнева, а затем и для Юрия Андропова. В 1978 году в СССР вышли в свет мемуары Леонида Брежнева, которые были изданы многомиллионным тиражом. И лишь во время горбачевской перестройки страна узнала, что «Целину» (она входила в трилогию) написал Александр Мурзин.

Александр Мурзин был въедливым журналистом, который не то что годами, а десятилетиями пытался докопаться до истины. В 90-е годы вышел целый ряд его статей, ставящих под сомнение подлинность «останков царской семьи», обнаруженных в Екатеринбурге. Первые материалы, связанные с этой трагедией, он собрал еще будучи студентом Уральского университета.

Другой его «долгоиграющей» темой было открытие Печорского угольного бассейна. Весной 2006 года в Сыктывкар, в редакцию «Молодежи Севера» (он, кстати, стал первым ее редактором в 1958 году) пришла статья от Александра Мурзина, посвященная этому открытию, и письмо, в котором автор с ностальгией написал, что нет в Коми места, где бы он ни побывал.

Александр Мурзин был не только журналистом и писателем. Его песни, посвященные Коми краю, звучат регулярно. Одна из них (слова Александра Мурзина, музыка Глеба Семяшкина) – «На берегах Печоры» – стала поистине народной.

Сергей МОРОХИН.