Журналист из Коми написал знаменитую «Целину» и сочинял официальные речи для генеральных секретарей

Звезда советской журналистики Александр Мурзин, который многие годы был главным кремлевским спичрайтером, начинал свою головокружительную карьеру в Коми АССР.

Кукурузная авантюра

В 1953 году выпускник журфака Уральского университета дебютировал в газете «Красное знамя». Его определили в сельхозотдел. Для новичка — самое подходящее место: командировки, разъезды, встречи с людьми давали возможность быстро узнать республику.

А самой горячей темой сельского хозяйства в середине 50-х годов была «царица полей». Побывав в США, лидер страны Никита Хрущев проникся маниакальной любовью к кукурузе. По его приказу этой теплолюбивой культурой начали засевать колхозные и совхозные поля, причем даже в северных областях. Коми не стала исключением — кукурузу у нас пытались выращивать вплоть до Ижемского района. (Кстати, спустя 60 лет, в 2017-м, с подачи нынешнего губернатора Сергея Гапликова, в трех южных районах Коми решили возобновить кукурузный эксперимент, который вновь с треском провалился).

Александр Мурзин не раз слышал от местных аграриев, что кукуруза — это авантюра. Но высказываться на эту тему публично они опасались. А вот молодой журналист позволял себе острые шуточки насчет «царицы полей» в Приполярье. И, конечно, на него тут же донесли…

Критика в адрес первого человека в СССР не сулила ничего хорошего. Как минимум, увольнение с работы с «волчьим билетом».

Но Мурзину неожиданно повезло. Его пригласил в свой кабинет тогдашний секретарь Коми обкома КПСС Евгений Катаев, успокоил и сказал, что с кукурузой действительно перегнули, не приживется она в нашем суровом климате — поэтому никакого наказания не последует.

Зато последовало предложение создать и возглавить новую газету «Молодежь Севера» — орган Коми обкома ВЛКСМ. Для 29-летнего молодого человека это был интересный проект, суливший новые возможности.

К месту сказать, Евгений Федорович Катаев в 60-е годы возглавил Президиум Верховного Совета Коми АССР. Его имя сегодня носит одна из улиц Сыктывкара.

От «молодежки» до «Правды»

У редактора «молодежки» (первый номер газеты вышел 5 июля 1958 года) было удостоверение за номером один. А вот третье по счету было выдано Леониду Лыткину. В свое время он и рассказал, что под новую газету был выделен аж целый актовый зал, расположенный в Доме печати. Потом его «раздробили» на отдельные кабинеты, часть которых редакция занимала более полувека.

Начинающему редактору в помощь были приданы московские журналисты. Они-то затем и рекомендовали своему начальству А. Мурзина привлечь к работе в качестве внештатного корреспондента «Комсомольской правды». Спустя два агода А. Мурзин покинул Сыктывкар и стал собственным корреспондентом «Комсомолки» сперва в Красноярске, а затем в Днепропетровске.

В 1966 году он перешел в газету «Правда», где проработал следующие 23 года. Одной из первых его командировок была поездка в Коми АССР. На страницах главной газеты страны появился развернутый материал о жизни региона.

В 1970 году в Коми книжном издательстве в соавторстве с сыктывкарским журналистом Владимиром Новоселовым вышла книга А. Мурзина «Тайна далекой пристани» — о становлении советской власти в коми глубинке.

Окна с видом на Кремль

В 1978 году в СССР вышли в свет мемуары генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева — трилогия «Малая земля», «Возрождение» и «Целина». Книги генсека, выпущенные миллионными тиражами, были включены в школьные программы. И лишь во время горбачевской перестройки страна узнала, что «Целину» написал Александр Мурзин. Судя по интервью тех лет, подготовить ее ему было несложно, поскольку с темой выращивания сельскохозяйственных культур в зоне критического земледелия был знаком еще со времен работы в Коми.

О каких-то гонорарах за книгу речи даже не шло, поскольку авторство на законных основаниях принадлежало Леониду Ильичу, который за трилогию в 1980 году был удостоен Ленинской премии.

Но деньги в советское время решали далеко не все. Квартиру в элитном доме можно было только получить от государства, но не купить. Не случайно поэтому Александр Мурзин жил в Москве в просторной квартире в легендарном «доме на набережной» с видом на звезды Кремля.

В течение восьми лет Александр Павлович был в числе речеписцев у Леонида Брежнева, а затем у Юрия Андропова. Помогал им готовить выступления на партийных съездах и пленумах.

Александр Мурзин был в советской журналистике того времени фигурой заметной, калибра тележурналиста-международника Генриха Боровика. В 2008 году Генрих Аверьянович в качестве почетного гостя приезжал в Сыктывкар на семинар журналистов, теплым словом вспомнил Александра Павловича.

Песня о Печоре

Сегодня «Целину» не увидеть на книжных полках, и все же она сыграла определенную роль в том, что в стране была разработана «Продовольственная программа», новый импульс получило развитие приусадебных частных хозяйств. Ведь «Целина» — это не просто книга, а своего рода партийная директива, указывающая, в каком направлении должно развиваться сельское хозяйство.

Александр Мурзин был въедливым журналистом, который не то что годами, а десятилетиями пытался докопаться до истины. В 90-е годы вышел целый ряд его статей, ставящих под сомнение подлинность «останков царской семьи», обнаруженных в Екатеринбурге. Первые материалы, связанные с этой трагедией, он собрал еще будучи студентом университета.

Другой его «долгоиграющей» темой было открытие Печорского угольного бассейна. Весной 2006 года в Сыктывкар, в редакцию «Молодежи Севера» пришла статья от Александра Мурзина, посвященная ей, и письмо, в котором автор с ностальгией написал, что нет в Коми места, где бы он ни побывал… 21 июня 2006 года Александра Павловича не стало.

Александр Мурзин был не только журналистом и писателем. Его песни, посвященные Коми краю, звучат регулярно. Одна из них (слова Александра Мурзина, музыка Глеба Семяшкина) — «На берегах Печоры» — стала поистине народной.

Сергей МОРОХИН.