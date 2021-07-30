Жуткие будни усть-вымского поселка Мадмас, отрезанного от «большой земли», забытого Богом и властями

Через Вычегду – с трупом на плечах

3 августа главу Коми Владимира Уйбу ждут в поселке Мадмас Усть-Вымского района. Поскольку человек он занятой, встреча с местными жителями может и не состояться. А поговорить есть о чем, проблем в отдаленном лесном поселке, что называется, выше крыши.

А куда деваться?

Взять хотя бы транспортную схему. Фактически постоянная связь с «большой землей» есть только зимой. Все остальное время – проблемы, которые обрастают совершенно жуткими историями.

Гражданский активист Александр Нейман буднично так рассказал, что как-то по хлипкому подъемному мосту (на снимке) в весеннюю распутицу переносил на своих плечах на другой берег Вычегды… труп. А куда деваться, других вариантов «транспортировки» не было.

Хотя честно надо признать, что железнодорожники и не обязаны содержать подъем к мосту в идеальном состоянии, тем более что проход по железнодорожному мосту через Вычегду простым гражданам официально запрещен. Иногда полиция даже выписывает административные штрафы.

Хотя если поступить по-людски, то удобный пандус здесь бы точно не был лишним.

Дорогая переправа

Чтобы доехать из Мадмаса до районной больницы в Айкино, надо рано утром сесть на поезд до Микуни, а потом уже на общественном транспорте доехать до райцентра. А если у человека, не дай бог, предынфарктное состояние или инсульт?

Да, в летнее время устанавливается паромная переправа для автотранспорта – проезд в одну сторону 250 рубликов. Поэтому если надо длительное время ездить на какие-нибудь медицинские процедуры, то дороговато обойдется все лечение.

Кстати, о лечении. Одна из практически неразрешимых проблем – это скудное финансирование местного фельдшерско-акушерского пункта. Лет 17 назад в ФАПе можно было пройти процедуру электрофореза, принять физраствор для ингаляций, был аппарат для лечения ультрафиолетом. Теперь все эти процедуры можно пройти только в Айкино.

Хлебное место

Депутат Совета поселка Жешарт Дмитрий Новожилов обратил внимание и на другую проблему: в государственной аптеке диабетики по рецепту (бесплатно) врача не могут своевременно получить лекарство, вынуждены ждать иногда более месяца.

В связи с этой сложной лекарственной ситуацией жешартский депутат обратился к своему старшему коллеге в Госсовете Коми Олегу Михайлову. Хотя логичнее было попросить поддержки у председателя постоянной комиссии Госсовета Коми по вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта Андрея Климушева, который до переезда в Сыктывкар работал фельдшером в Усть-Вымском районе. Но на этот счет у Дмитрия Новожилова есть свое объяснение: «Жители Жешарта и Мадмаса очень удивляются, что нет средств на покупку примитивного медицинского оборудования, жизненно важных лекарств, но почему-то деньги в бюджете нашлись на весьма приличную зарплату для господина Климушева, под которого придумали новую должность…»

Газа нет, зато полно мусора

В июле прошлого года Владимир Уйба уже встречался с жителями Мадмаса и Жешарта. Обговорили важность возведения новой школы-садика в лесном поселке. Поначалу назывался срок сдачи объекта в эксплуатацию в 2022 году, но сейчас уже речь идет о 2024-м.

Рядом с Мадмасом проходят ветки газопроводов. Чиновники обещали газифицировать поселок еще в прошлом веке, сегодня речь идет уже о 2027 годе. Ключевое слово здесь «обещают», поскольку шесть лет в наше время очень большой срок. Вполне возможно, что к этому времени уже не будет тех, кто раздавал «обещания», да и будущее поселка под большим вопросом, так как он фактически не развивается. Есть работа в основном в бюджетных организациях, лес нещадно вырубается. Уничтожаются места традиционного сбора дикоросов.

Сегодня в Мадмасе живет (прописано) порядка 650 человек. И с каждым годом их становится все меньше.

И в заключение никак нельзя обойти тему мусора, тем более что именно Мадмас стал важной точкой на карте экологических протестов, связанных с обустройством незаконной свалки для опасных отходов на Шиесе.

То, что творится с мусором сейчас в Мадмасе, это просто ужас. Он просто вывозится лишь от случая к случаю. Кругом несанкционированные свалки. Власти постоянно обещают решить проблему, но воз и ныне там. Теперь вся надежда на Владимира Уйбу.

Сергей МОРОХИН.