Три года назад в Верхнем Воче неожиданно загорелся большой и просторный дом Василия Александровича Лютоева. Во время пожара погибла его супруга.

Но это было только начало целой серии подобных трагедий. Следующей жертвой ночного пожара стал Василий Иванович Лютоев. Он не успел выскочить из огня.

Затем загорелась изба Евгении Юрьевны Гичевой. К счастью, никого из членов этой многодетной семьи тогда не было дома.

Чудом избежал смерти еще один обитатель деревни, проживавший в доме своей бабушки. В момент, когда бабушкин дом начал гореть, он находился в другом месте. Но его жилье вместе со всем имуществом были уничтожены огнем.

А сравнительно недавно произошло возгорание в деревенской бане. Человек, который в ней находился, задохнулся в дыму.

О серийном характере пожаров, случившихся за относительно короткий период, да еще и с человеческими жертвами, громко заговорила вся деревня. По словам местных жителей, обратившихся в «Трибуну» с письмом, речь идет о преднамеренных поджогах.

Нездоровая страсть к огню

В Верхнем Воче сегодня около 280 обитателей. Как и в любом сельском сообществе, здесь «все про всех знают». Поэтому и подозреваемый появился практически сразу. Это некий молодой человек, назовем его Денис (хотя в письме называются подлинные имя и фамилия), который был с детства замечен в «огненных забавах». Еще будучи пацаненком, он любил разжигать огромные костры, однажды спалил стог сена, а в другой раз – чужой хлев. В общем, за ним водилась недобрая слава хронического пиромана.

Кстати, в сельском поселении Нижний Воч, в состав которого входит деревня Верхний Воч, есть маленькая команда добровольцев-огнеборцев и даже свой пожарный автомобиль. Благодаря этому удалось спасти многие деревенские строения. Ведь сама пожарная часть находится в 25 км отсюда – в поселке Зимстан. И пока профессиональные пожарные доедут, от горящего дома могут остаться одни головешки.

Когда происходит беда, с ней борются всем миром. Но односельчане подметили, что Денис, в каком бы конце деревни ни случился пожар, всегда самым первым появлялся на этом месте и с энтузиазмом помогал тушить огонь. Что еще больше усиливало подозрения окружающих.

Есть и еще одна причина (правда, косвенная) подозревать Дениса в поджогах. Этой весной молодой человек уехал из деревни – и пожары чудесным образом прекратились.

Однако уехал он лишь на время. И, возможно, вскоре вернется.

«Помогите нам установить личность поджигателя, – пишут авторы письма. – Мы хотим жить спокойно».

А есть ли угроза?

Вообще, некоторые читатели «Трибуны» явно переоценивают возможности редакции. Нам то предлагают раскрыть загадочное убийство десятилетней давности, то утихомирить сумасшедшего соседа-алкоголика, то поймать с поличным сельского торговца «зельем»…

На самом деле все, что мы реально можем – это привлечь внимание правоохранителей. И лишь в том случае, если это касается не мелких бытовых конфликтов, а социально значимых событий. В принципе к ним относится и ситуация в Верхнем Воче. Ведь речь идет о благополучии целой деревни.

В беседах с местными жителями и руководителем местной администрации выяснилось, что частые пожары в Верхнем Воче – это правда. Однако, как нам сообщили компетентные источники, ни в одном вышеприведенном случае факт умышленного поджога не был установлен. Об этом свидетельствуют данные пожарно-технических экспертиз.

По информации Усть-Куломского РОВД, нет никаких оснований для возбуждения уголовных дел по поводу пожаров в деревне. А значит, нет и подозреваемых.

Денис действительно попадал в поле зрения правоохранителей. Однако, несмотря на его склонность к пиромании, сейчас он вне подозрений. И свидетельства односельчан, которых мы опросили, о том, что парень обычно первым появлялся на месте пожара, тоже не аргумент. Что не удивительно: огненное зрелище не оставит равнодушным ни одного пиромана.

Отсюда делаем вывод: жителям деревни ничего не угрожает. А дабы избежать огненных бед, сельчанам просто нужно быть осторожнее и соблюдать правила пожарной безопасности.

Виктор СЕМЕНОВ.

Для справки

Огнеборцы-огнелюбы

Пиромания – патологическое стремление к разведению огня. Наблюдая за пожаром, пироманы испытывают радость, удовлетворение, облегчение.

Кстати, и среди пожарных нередко встречаются отъявленные пироманы. К примеру, в США за поджоги ежегодно арестовывают более ста представителей этой профессии. В России такая статистика не ведется.